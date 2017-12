Suzuki biedt team proefrit aan

14 december 2017 | Suzuki biedt sportverenigingen de unieke mogelijkheid om in de vorm van een teamproefrit met drie nieuwe Suzuki Swifts naar een uitwedstrijd te rijden. Op die manier ervaren alle teamleden het verrassende ruimteaanbod en de sportieve rijeigenschappen van de nieuwe Swift. Suzuki stelt tot 1 maart 2018 ieder weekend drie Swifts beschikbaar voor een sportteam van maximaal 15 personen.

De Suzuki Swift staat bekend om het sportieve rijplezier dat hij biedt. De standaard vijfdeurs Swift biedt plek voor vijf personen. Teamleden van sportverenigingen die deze eigenschappen zelf willen ervaren, kunnen zich aanmelden op Suzuki.nl/teamproefrit. Dan maken zij kans op een teamproefrit in drie Suzuki Swifts.

Teamleden dienen op te geven op welke datum en vanuit welke plaats ze naar een uitwedstrijd willen rijden en met hoeveel personen. Het aantal plekken is beperkt. Het teamlid dat zich heeft aangemeld hoort binnen zeven dagen of zijn of haar team is ingedeeld voor een unieke teamproefrit met de nieuwe Suzuki Swift.

De nieuwe Suzuki Swift is verkrijgbaar vanaf € 15.499,-. Met Suzuki Private Lease is de Swift te rijden vanaf € 249,- per maand.