Subaru XV nu als Outdoor Edition

26 september 2017 | De Subaru XV is er nu ook als Outdoor Edition. De Comfort of Premium uitvoering is als Outdoor Edition voorzien van een aantal in het oog springende aanpassingen. Deze voorzieningen vergroten niet alleen de bruikbaarheid, zij geven ook het stoere karakter van de XV een extra impuls. Bovendien wordt de auto ook nog eens beter beschermd. Van binnen en van buiten.

Beschermplaten op voorbumper, dorpels en achterbumper missen hun visuele uitwerking niet, de XV ziet er met die voorzieningen nog robuuster uit. De extra carrosseriedelen hebben ook nog eens een beschermende werking. Bijvoorbeeld als regelmatig buiten de gebaande paden wordt gereden, waar de kansen op lakbeschadigingen door opspattend vuil groter zijn. Ook praktisch is de beschermrand op de achterbumper die lakbeschadigingen voorkomt bij het in- en uitladen van goederen. De dikke en voorgevormde rubbermat ter bescherming van de kofferruimte is eveneens uitermate praktisch: natte spullen of een vieze hond laten nooit meer hun sporen achter in de XV Outdoor Edition. De Outdoor Edition kost met zijn permanente vierwielaandrijving, automatische transmissie, volautomatische airconditioning en lichtmetalen wielen hetzelfde als een reguliere 2.0i CVT Comfort- of Premium-uitvoering. De Subaru XV Outdoor Edition is per direct vanaf € 32.095,- en tot en met 31 oktober leverbaar.