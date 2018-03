Autotest | Het gevoel zegt: sports utility vehcile (SUV), want dat ziet er stoer uit, geeft een machtig gevoel om te rijden en kan ook het terrein in. Het verstand zegt: een personenauto is voordeliger en dankzij de lagere bouw zuiniger en stabieler. Wellicht is een "crossover", een mengvorm van SUV en personenauto een idee? Wellicht is de tweede generatie van de Subaru XV de ideale oplossing?

Of dit de tweede of derde generatie van de XV is, is discutabel. De Impreza was namelijk ooit verkrijgbaar als "Impreza XV". Later verscheen het eerste model met alleen de naam "XV". Lijdend voorwerp van deze test is de tweede generatie van de XV.

Ruimte

De XV is nog altijd een schoolvoorbeeld van een "crossover", en dat is precies waar de naam "XV" voor staat. Een cross over is ontegenzeglijk hoger en stoerder dan een doorsnee personenauto, maar lager en beschaafder dan een SUV. Omdat de tweede XV op een geheel nieuw platform staat, zijn de buitenmaten iets toegenomen. Met name de wielbasis is groter geworden en dat komt de binnenruimte ten goede.

Bij het instappen is eveneens meteen duidelijk dat de XV hoger is dan een gewone hatchback, maar lager dan een SUV. De ruimte is wel gelijk aan die van een gewone personenauto, en gezien de omvang van de XV is de binnenruimte prima. Niet alleen voorin, maar ook achterin zitten twee volwassenen goed. Omdat de achterzijde van de voorstoelen lekker zacht is, kunnen de achterpassagiers zelfs iets onderuit zitten zonder pijnlijke knieën te krijgen.

De opzet van het dashboard is weinig harmonieus. De diverse materialen en kleuren passen niet bijelkaar. Daarbij geven de vele knoppen, hendels en beeldschermen een rommelige indruk. Zelfs de presentatie van gegevens op de beeldschermen is chaotisch. Tegelijkertijd geeft die veelheid aan bedieningselementen en informatie de indruk dat dit een geavanceerde auto is. En die indruk is niet onterecht!

Uitrusting

De belangrijkste troef van de XV is "EyeSight": een dubbele camera achter de voorruit, waarmee de computer diepte kan zien. Met die informatie kan de XV een veilige afstand tot het overige verkeer houden, zelfstandig remmen (tot 60 km/u) voor gevaar en verkeersborden lezen. Op een smal beeldscherm net onder de voorruit toont EyeSight schematisch wat het ziet en dat geeft extra vertrouwen. Volgens de specificaties kijkt EyeSight verder en heeft het een bredere blik dan soortgelijke systemen van andere merken die slechts één camera gebruiken. In de praktijk is echter weinig verschil merkbaar.

De XV beschikt over een nieuw audio-, communicatie en navigatiesysteem, dat op de eerste plaats opvalt door de zeer snelle werking. De reactie op commando's is veel vlotter dan bij andere merken en alleen dat al zorgt voor een positieve indruk.

Alle functies werken naar behoren, inclusief de DAB+ tuner en integratie met mobiele telefoons via Apple CarPlay en Android Auto. Wel jammer: Subaru belooft dat het kaartmateriaal van het nieuwe navigatiesysteem makkelijker actueel kan worden gehouden, maar de testauto blijkt juist over verouderd kaartmateriaal te beschikken.

Motoren

Bij het ontwerp van de nieuwe XV heeft Subaru al rekening gehouden met alternatieve aandrijving. Er is ruimte vrijgehouden voor batterijen voor een elektrische danwel hybride variant. Echter, op het moment van schrijven zijn alleen traditionele benzinemotoren beschikbaar. Deze zijn volgens Subaru geheel nieuw, maar hebben exact dezelfde motorinhoud en leveren exact hetzelfde vermogen als voorheen. Het verbruik is een factie lager dan voorheen, ondanks het feit dat de nieuwe motor 14 kg minder weegt. Vooral de ervaring is anders: na een koude start is de 1.6 liter benzinemotor onrustig. Ook is het motorgeluid vreemdsoortig hoog, alsof het een veel kleinere motor is.

De XV is standaard voorzien van een continu variabele transmissie ("CVT"). Deze "automaat" met variabele overbrenging is bepalend voor het karakter van de auto. Een kenmerk van een continu variabele transmissie is, dat het toerental van de motor niet evenredig varieert met de snelheid van de auto. Dat kan voor extra comfort zorgen, maar in de stad is de XV juist onrustig. Bovendien duurt het storend lang voordat het dieper intrappen van het gaspedaal ook resulteert in een daadwerkelijke acceleratie.

Op de snelweg zorgt de CVT juist wel voor extra rust, want zodra de gewenste kruissnelheid is bereikt probeert de elektronica het toerental altijd rond de 1.800 tpm te houden. Dit zorgt ook voor een relatief laag testverbruik van 6.3 liter per 100 km. Alhoewel het verbruik volgens de fabriek slechts marginaal is verbeterd, is het testverbruik juist veel lager dan met de vorige XV.

Het maximale aanhangergewicht is iets hoger dan voorheen: de "XV 1.6 Lineatronic" mag een aanhanger van maximaal 1.400 kg trekken (was 1.200 kg).

Weggedrag

De belangrijkste doelstelling bij het ontwerpen van de nieuwe XV was om (nog) meer veelzijdigheid te bieden. De XV moet comfortabeler zijn op de openbare weg en capabeler in het terrein.

Ondanks de hoge zit en de hoge bouw geeft de XV een vertrouwenwekkend gevoel. Hiermee biedt deze crossover echt een voordeel boven een SUV, die door de hoge bouw vaak minder vertrouwen geeft en/of ook daadwerkelijk een minder goede wegligging heeft. Vreemd genoeg zijn de banden nadrukkelijk hoorbaar tijdens het sturen, maar op dit punt na is het weggedrag van de XV uitstekend. Bovendien heeft Subaru geen extreem stugge veren hoeven toe te passen om een goede wegligging te kunnen realiseren; de XV is ook nog eens voldoende comfortabel op slecht wegdek.

Net als de grotere Subaru Forester biedt de XV nu "X-mode" voor extra grip in het terrein. De "all wheel drive" die vooral tot doel heeft de veiligheid te vergroten, wordt zo omgezet in "four wheel drive" om ook in het terrein te kunnen presteren. De XV verandert daarmee niet in een onoverwinnelijke terreinauto, maar deze crossover schuwt het terrein zeker niet!

Conclusie

Subaru is sinds jaar en dag de specialist op het gebied van "all wheel drive" (AWD). Het is daarom niet meer dan logisch dat Subaru inspeelt op de groeiende vraag naar SUV's en crossovers. De Subaru XV is meer dan alleen een stoer uitziende personenauto: de XV kan zich daadwerkelijk redden buiten de gebaande paden. Dankzij de lagere bouw rijdt de XV beter dan de doorsnee SUV.

Alhoewel het concept van de XV in alle opzichten deugt, laat Subaru in de uitvoering diverse steken vallen. De continu variabele transmissie is zeurderig en storend traag in de stad. De uitrusting is rijk en compleet, maar de bediening en indeling van beeldschermen is rommelig. Bij het ontwerp van het nieuwe platform is rekening gehouden met alternatieve aandrijving, maar vooralsnog moet de XV het doen met dezelfde motoren als voorheen.

Kortom: het verstand zegt "ja", maar het gevoel zegt "nee". En bij de concurrentie is dat meestal omgekeerd.