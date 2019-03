Subaru Outback verbeterd voor 2019

18 maart 2019 | Subaru heeft de Outback, zijn ruime crossover, aangepast voor modeljaar 2019. Het model won aan luxe en is veiliger geworden. Gebleven zijn de brede inzetbaarheid, het comfort en de ruimte. De Outback heeft een vanafprijs van 46.995 euro.

Subaru's speerpunt is veiligheid, in 2030 streeft het merk naar 0 verkeersdoden. De Outback en EyeSight in het bijzonder moeten een belangrijke bijdrage leveren om die ambitie te realiseren. Voor dit jaar is EyeSight verfijnd, waardoor het systeem voetgangers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers beter ziet en het systeem eerder kan anticiperen op mogelijk gevaar.

Merkbaar en zichtbaar is het nieuwe infotainmentsysteem (standaard met Apple CarPlay) met nieuwe lay-out en iconen die meer lijken op die van de mobiele telefoon. Dankzij nieuwe processoren reageert het systeem sneller op bewegingen op het 8-inch touchscreen of gesproken commando's. Door toevoeging WiFi kan de auto nu als WiFi-hotspot dienen.

Hoewel het uiterlijk niet is aangepast, zijn er wel verschillen waarneembaar. De Outback heeft aantal nieuwe metaallakkleuren gekregen: Wilderness Green, Magnetite Gray en Storm Gray. Voor het eerst is ook cognackleurig leer beschikbaar. De uitrusting werd rijker dankzij toevoeging van stuurwielverwarming, stoelverwarming achterin en Auto Vehicle Hold, een systeem tegen wegrollen. Het bandenspanningscontrolesysteem is ook aangepast waardoor het makkelijker andere banden, bijvoorbeeld winterbanden, herkent.

De Comfort is er vanaf € 46.995,-, de Premium kost € 51.195,-. Opties zijn er niet. Metaallak is standaard. Personaliseren van de Outback is natuurlijk wel mogelijk, de dealer heeft een aantal accessoires beschikbaar, waaronder een zwarte, kunststof bodykit, die de auto stoerder maakt. De nieuwe Outback staat per direct bij de Subaru-dealer.