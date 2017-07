Subaru presenteert vijfde generatie Impreza

3 juli 2017 | Subaru Europa, de Europese vestiging van Subaru Corporation, maakt bekend dat de volledig nieuwe Subaru Impreza in Europa zal worden geleverd. De onthulling van het nieuwe model vindt plaats op 12 september 2017 op de 67e internationale autotentoonstelling van Frankfurt.

De Impreza werd voor het eerst geïntroduceerd in 1992. Sindsdien zijn er ongeveer 2,5 miljoen eenheden wereldwijd verkocht, waarvan zo'n 250.000 (inclusief de WRX tot 2014) exemplaren in Europa. Nog voor zijn Europese introductie heeft de auto al een paar belangrijke prijzen binnengehaald voor het Japanse merk. Zo werd de auto recent gekozen tot de Auto van het Jaar in Japan en bereikte de nieuwe Impreza bovendien hoge scores bij botsproeven in de regio's waar hij is getest.

Het nieuwe Subaru Global Platform biedt de combinatie van boxermotor en Symmetrical All-Wheel Drive-systeem gekoppeld aan een met vijf millimeter verlaagd zwaartepunt. De nieuwe Impreza zit vol met nieuwe veiligheidsfuncties, onder meer het EyeSight-bestuurdersassistentiesysteem is standaard.

Prijzen en uitvoeringsspecificaties worden in een later stadium bekend gemaakt. Op de website Impreza.nl kunnen geïnteresseerden hun e-mailadres achterlaten zodat zij op de hoogte gehouden worden over het laatste nieuws en evenementen van de Impreza.