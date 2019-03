Subaru onthult 5e generatie Forester

5 maart 2019 | Subaru heeft de volledig nieuwe Forester e-BOXER gepresenteerd op de 89e editie van de internationale autotententoonstelling van Genève. De nieuwe Subaru Forester is, naast de vernieuwde XV, het eerste model met e-BOXER technologie. Deze nieuwe aandrijflijn combineert elektrische motorondersteuning met twee vertrouwde Subaru-technologie: een boxermotor en Symmetrical AWD vierwielaandrijving. Onderdeel van de Subaru e-BOXER-aandrijflijn is een Lineartronic transmissie met een geïntegreerde elektromotor. Deze is verbonden met een Lithium-ion accupakket, een DC/DC-omvormer en een inverter.

Sinds de lancering in 1997 is de Forester uitgegroeid tot een van de populairste Subaru-modellen. Klanten over de hele wereld kiezen het model om zijn combinatie van veiligheid en betrouwbaarheid. De vijfde generatie Forester is een nieuwe interpretatie van de kernwaarden van het merk Subaru. De volledig nieuwe Forester staat op het Subaru Global Platform (SGP).

Het nieuwe model beschikt over de onderscheidende combinatie van Symmetrical All-Wheel-Drive en de nieuwe e-BOXER-aandrijflijn. De aandrijflijn bestaat uit een direct ingespoten 2,0-liter viercilinder boxermotor met 80% nieuwe componenten en een Lineartronic-transmissie met een geïntegreerde elektromotor. Het eindresultaat is een aandrijflijn met een soepel karakter, meer trekkracht en een 30% meer lineaire acceleratie.

De Subaru e-BOXER-aandrijflijn zorgt voor een samenspel tussen de direct ingespoten 2,0-liter boxermotor en de elektromotor. Er zijn drie rijmodi: Engine driving, EV driving en Motor Assist driving. Tijdens wegrijden vanuit stilstand en bij lage snelheden drijft de elektromotor de auto aan. Afhankelijk van het model en de laadtoestand van het accupakket is een volledig elektrisch rijbereik tot 1,6 kilometer haalbaar met een maximale snelheid tot 40 km/h. Bij hogere snelheden werken de boxermotor en de elektromotor samen in de rijmodus Motor Assist driving. Op hoge snelheid schakelt de e-BOXER-aandrijflijn over naar de rijmodus Engine driving. In deze situatie drijft de 2.0 boxermotor de auto aan terwijl het accupakket wordt opgeladen.

De e-BOXER-aandrijflijn verlaagt het brandstofverbruik in de stad en tijdens start-stop verkeer. Afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder is een 11% lager brandstofverbruik mogelijk in vergelijking met de uitgaande 2.0 boxerbenzinemotor. In de Forester zijn de elektromotor en het accupakket in lengterichting gemonteerd. De elektromotor is dichtbij het zwaartepunt van de auto geplaatst. Het accupakket en andere componenten bevinden zich boven de achteras en dragen bij aan een lager zwaartepunt en een betere gewichtsverdeling over de voor- en achteras.

Voor meer flexibiliteit onder verschillende rijomstandigheden zorgt SI-DRIVE. Dit powertrain performance management system is standaard op de nieuwe Forester en laat de bestuurder kiezen tussen de rijprogramma's "Intelligent" en "Sport". Afhankelijk van het gekozen programma wordt de gaspedaalrespons aangepast.

EyeSight Driver Assist Technology is onderdeel van de standaarduitrusting. Voor nog meer actieve veiligheid zorgt het Driver Monitoring System dat werkt op basis van gezichtsherkenning. Het systeem waarschuwt de bestuurder in geval van vermoeidheid of afleiding. Daarnaast onthoudt het Driver Monitoring System de stoelinstellingen, de stand van de spiegels en de voorkeursinstellingen van de airconditioning. Ook nieuw voor de vijfde generatie Forester is Reverse Automatic Braking. Dit veiligheidssysteem voorkomt aanrijdingen tijdens achteruitrijden en minimaliseert de gevolgschade bij een aanrijding.

De nieuwe Forester is in lengterichting gegroeid met 20 mm. Deze toename komt ten goede van het zitcomfort van de voorstoelen. De 30 mm grotere wielbasis maakte het mogelijk om de afstand tussen de voorstoelen en de achterbank met 33 mm te verlengen. Deze extra ruimte komt ten goede aan het zitcomfort van de achterpassagiers. Het compacte accupakkket heeft nauwelijks invloed op het ruimte-aanbod.

Met een bodemvrijheid van 220 mm en grote aanloop- en afloophoeken, alsmede een optimale overrijdhoek, leent de nieuwe Forester zich ook voor avontuurlijke ritten buiten de gebaande paden. X-Mode is voortaan uitgerust met een dubbele functionaliteit en optimaal toegerust voor de meest uiteenlopende weg- en weerssituaties. In lijn met zijn karakter heeft de nieuwe Forester een trekgewicht van maximaal 1.870 kg.