Subaru Forester nu ook met EyeSight

4 augustus 2017 | De Subaru Forester is voortaan leverbaar met EyeSight, een systeem dat door middel van twee camera's meekijkt met de bestuurder en ingrijpt zodra er gevaar dreigt en de auto tot stilstand brengt. De Forester beschermt zo zijn inzittenden door te reageren op onverwachte gevaren. EyeSight is niet alleen voor de directe veiligheid, maar ook voor de gemoedsrust een belangrijke veiligheidsvoorziening: uit onderzoek van Subaru zou blijken dat 94% van de gebruikers zich dankzij EyeSight veiliger voelt onderweg.

Subaru wil per 2020 het veiligste automerk ter wereld zijn. EyeSight is een van de speerpunten om die status te bereiken. De voorziening is nu dus leverbaar op de Forester, zoals het ook beschikbaar is op de Outback en Levorg. Nieuw en ook veiligheidsgerelateerd is de Side View Monitor (SVM), een in de rechter buitenspiegel gemonteerde, naar voren kijkende camera. SVM houdt de dode hoek in de gaten en helpt bij het inparkeren en voorkomt zo bijvoorbeeld wielschade.

De combinatie van diverse camera's, voor-, knie-, zij- en gordijnairbags, X-mode met Hill Descent Control, permanente vierwielaandrijving, Vehicle Dynamics Control, boxermotor en andere typische Subaru-voorzieningen, maken de Forester extra veilig. Botsinstanties zoals Euro NCAP en JNCAP gaven de auto al vijf sterren, ook in Amerika wordt de auto elk jaar weer met de hoogste scores gewaardeerd in onafhankelijke tests van het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

De vernieuwde Forester is leverbaar als Comfort, Luxury, Premium en Sport Premium en er is keuze uit drie motoren: een tweeliter benzine boxermotor met 150 pk , een boxermotor met turbo goed voor 241 pk en een 148 k sterke tweeliter Boxer diesel. De nieuwe Forester is per direct te bestellen, prijzen beginnen bij € 38.895,- voor de Forester 2.0i Comfort, de € 68.795,- kostende 2.0 XT Sport Premium rondt de modelreeks aan de bovenzijde af. De Forester Boxer diesel is er vanaf € 49.695,-.