Nieuwe Subaru Forester eerst als First Edition

22 juli 2019 | Eind dit jaar staat de nieuwe Forester e-BOXER, de volledige nieuwe en vijfde generatie van Subaru's alleskunner in de showroom. Om klanten de mogelijkheid te bieden om nog dit jaar te rijden en de fiscale aanpassingen van de overheid in 2020 voor te zijn, biedt Subaru de mogelijkheid om nu al een auto te reserveren.

De Forester First Edition heeft niet alleen een hybride-aandrijflijn die tot 11% zuiniger is dan de motor die hij aflost, hij heeft ook tal van zaken die men van een Subaru mag verwachten. Denk aan een automatische CVT-versnellingsbak, EyeSight veiligheidssysteem en natuurlijk permanente vierwielaandrijving. Ook standaard, en belangrijk voor een model dat vaak zal worden ingezet als trekauto vanwege zijn hoge trekgewicht van 1.870 kilogram, is de aanwezigheid van Trailer Stability Control dat slingeren van een aanhanger of caravan tegengaat.

De First Edition heeft Driver Monitoring System (DMS). Het systeem herkent de bestuurder en stelt volledig automatisch diens voorkeuren qua spiegel- en stoelafstelling alsook aircostanden in. Voorts houdt het systeem in de gaten of de bestuurder voldoende aandacht aan het rijden besteedt. Is hij te lang afgeleid, bijvoorbeeld door zijn telefoon, dan klinkt een waarschuwing. Dat gebeurt ook als de bestuurder door vermoeidheid zijn aandacht op de weg verliest. EyeSight, DMS en alle andere standaard veiligheidssystemen maken de Forester de veiligste auto in zijn klasse, volgens Japanse en Amerikaanse veiligheidsinstanties.

Lederen bekleding, 18-inch lichtmetalen wielen, een groot elektrisch te bedienen panoramadak, een grootscherm navigatiesysteem, extra getinte ramen achter, dakdragers, Apple CarPlay, de Forester e-BOXER First Edition heeft het, ook metaallak is bij zijn aanschafprijs inbegrepen.

De Forester e-BOXER staat vanaf eind dit jaar in de showroom. Prijzen beginnen bij € 43.995,- voor de Forester Comfort, de meest complete versie, de First Edition staat voor € 51.990 in de prijslijst. Deze tijdelijk leverbare versie is daarmee € 1.995,- duurder dan de Forester Premium waarvan hij is afgeleid. Om het plaatje compleet te maken: er is ook nog een € 46.995,- kostende Forester Luxury. Welke versie ook wordt gekozen: de boxermotor gekoppeld aan een volledig nieuw hybridesysteem is altijd standaard.