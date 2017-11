Vijf EuroNCAP sterren voor Subaru Impreza

29 november 2017 | De nieuwe Subaru Impreza heeft de maximale score van vijf sterren behaald bij crashtests van EuroNCAP. Dit geldt ook voor het zustermodel van de Impreza, de XV. Beide modellen behaalden uitstekende scores in alle vier de testgebieden (volwassenen, kind, voetgangers bescherming, veiligheidsondersteuning) en haalden cijfers die ruimschoots boven de vereiste minimum lagen en aanzienlijk hoger waren dan de totale gemiddelde beoordeling.

De nieuwe Subaru XV en Impreza zijn de eerste modellen gebouwd op het nieuwe Subaru Global Platform (SGP), speciaal ontworpen om hogere niveaus op het gebied van veiligheid, rijplezier en rijcomfort te bieden. Het SGP zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het chassis en de stijfheid van het chassis ten opzichte van de huidige modellen (voorwaartse laterale buigstijfheid +90%, torsiestijfheid +70%, stijfheid van de voorwielophanging +70%, stijfheid van het achterste subframe +100% en het absorberen van botsenergie met 40%).

De nieuwe Subaru XV en Impreza zijn uitgerust met 7 airbags, waaronder een SRS-knie-airbag voor de bestuurdersstoel. Ook aanwezig zijn aangepaste veiligheidsgordel, nu voorzien van een vergrendeling die het letselniveau verlaagt en alle passagiers beter beschermt in geval van een botsing.

Subaru EyeSight rijdersondersteuningssysteem, standaard gemonteerd op zowel de nieuwe Subaru XV als de Impreza, presteerde zeer goed bij de autonome noodstop bij Euro NCAP-tests met auto's en voetgangers. EyeSight bestaat uit twee digitale stereocamera's die de verkeersbewegingen controleren om de bestuurder te waarschuwen bij dreigend gevaar en pre-collision braking toe te passen in noodsituaties om zo een botsing te voorkomen of op zijn minst te verzachten. Het EyeSight-systeem beschikt ook over functies die de bestuurder waarschuwen bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook. Ook helpt het systeem de bestuurder om de rijstrook te blijven volgen.

De geheel nieuwe Subaru XV en Impreza kregen erkenningen voor de veiligheidsprestaties op mondiaal niveau. Beide nieuwe modellen (Japanse specificaties) wonnen 3 onderscheidingen in de Japan New Car Assessment Program (JNCAP) crashtests uitgevoerd door het Ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme (MLIT) en het Nationaal Agentschap voor Automotive Veiligheid en Hulp voor Slachtoffers (Nasva).

Beide nieuwe modellen ontvingen tevens een prijs voor het behalen van de 5 sterren-veiligheidsbeoordeling, tevens wisten de twee modellen ook de Grand Prix Award 2016-2017 te winnen voor het behalen van de hoogste score ooit. De Impreza en XV haalden 199,7 van maximaal 208 punten. Ten slotte ontvingen de twee nieuwe modellen de Special Award voor het standaard hebben van een voetgangersairbag (in Japan).

Na hun lancering in de VS ontving zowel de nieuwe Subaru XV als de Impreza (Amerikaanse specificaties) de TOP SAFETY PICK + award 2017 van het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), een onafhankelijke, non-profit en wetenschappelijke en educatieve organisatie die zich inzet voor het verminderen van sterfgevallen, verwondingen en schade aan eigendommen door ongevallen op de nationale wegen.