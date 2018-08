Autotest | De Impreza is sinds 1992 het gezicht van Subaru in Nederland. Deze middelgrote Subaru dankt zijn succes deels aan de sportieve prestaties en deels aan de hoge mate van veiligheid. Maar na 2011 werd het stil. Wel was er een sportwagen die historische banden had met de Impreza, maar geen betaalbare gezinsauto. Met de komst van de vijfde generatie is de Impreza weer terug in Nederland. Is de Impreza een aanwinst voor de markt?

De Impreza moet het opnemen tegen de meest populaire modellen die er zijn. Denk aan de Volkswagen Golf, Ford Focus en Opel Astra. Subaru moet dus wel iets heel bijzonders bieden om daar tegenop te kunnen. Sinds jaar en dag zet Subaru daarvoor dezelfde troeven in: veiligheid, betrouwbaarheid en rijplezier.

Veiligheid

Veiligheid wordt bewust als eerste genoemd, want Subaru heeft zich tot doel gesteld om de veiligste auto's ter wereld te produceren. Veiligheid is er zowel actief als passief. Passieve veiligheid staat voor een koetswerk dat de inzittenden goed beschermt bij een ongeval. Op het moment van schrijven is de Impreza al enige tijd op de markt en daarom heeft de auto zich op dit punt inmiddels kunnen bewijzen: bij botsproeven in Europa, Amerika en Japan heeft de Impreza goede scores behaald.

Als het gaat om het voorkomen van ongelukken (actieve veiligheid), bewijst de Impreza zich al bij het instappen. Bij veel moderne auto's hindert de A-stijl (de balk tussen de voorruit en het voorportier) het zicht, omdat deze dik is en/of precies in het zicht van de bestuurder is geplaatst. Bij de Impreza is de A-stijl juist slank en zo geplaatst dat de bestuurder niets over het hoofd kan zien. Daarbij deugt de zitpositie, waardoor menigeen zich meteen thuisvoelt. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang.

Uitrusting

Achter de voorruit is Subaru's trots te vinden: "EyeSight". Net zoals bij veel andere moderne auto's kijkt een computer met de bestuurder mee om te kunnen waarschuwen voor gevaar of om zelfs automatisch te kunnen remmen voor gevaar. Subaru verschilt van de meeste andere systemen door gebruik te maken van twee camera's, waardoor het diepte kan zien. Andere systemen "berekenen" diepte door het verschil in perspectief tussen verschillende beelden te analyseren. Met andere woorden: Subaru investeert in camera's, andere merken kiezen voor meer rekenkracht.

In de praktijk is niet merkbaar dat EyeSight verder kijkt of sneller reageert dan soortgelijke systemen van andere merken. Sterker nog: de ogen op de weg zijn misschien bovengemiddeld goed, maar de software die de beelden moet verwerken is dat niet. Zo weet de Impreza minder goed raad met complexe verkeerssituaties (wielrenners op de weg, afslaand verkeer) en bij twijfel reageert het systeem logischerwijs door te remmen. Andere auto's "begrijpen" dergelijke situaties beter en kunnen daardoor assertiever rijden. Daarbij beperkt Subaru zich puur tot assisteren en niet tot het overnemen van het rijden. Zo leest de camera wel verkeersborden, maar past het systeem de snelheid van de actieve cruise-control daar niet op aan. De Impreza kan terugsturen als per ongeluk de belijning op het wegdek wordt overschreden, maar dit is niet bedoeld als bestuurders-assistent om automatisch binnen de lijnen te blijven.

Een ander punt waarmee Subaru zich wil onderscheiden is de rijke standaarduitrusting. De hier gereden "Premium"-uitvoering is standaard voorzien van een met leder bekleed interieur, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, sleutelvrije toegang, een achteruitrijcamera en een keurig verzorgd infotainment-systeem (inclusief ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto). Verwacht echter geen technische hoogstandjes zoals massagefuncties, high end audio, een head-up display of een wifi hotspot. Echt storend is het feit dat het kaartmateriaal van de half jaar oude testauto nu al is verouderd, hetgeen met een Internet-verbinding voorkomen had kunnen worden. Subaru kiest echter de strategie van alle Japanse autofabrikanten: nieuwe technieken moeten tot in de perfectie worden doorontwikkeld voordat ze in een product worden toegepast.

„ Alhoewel de prestaties van de 1.6 liter motor niet bijzonder sportief zijn, is het weggedrag dat juist wel“

Motor

Dat laatste geldt ook voor de motor. Sinds jaar en dag past Subaru een zogenaamde "boxermotor" toe. Het verschil met een traditionele motor is dat de boxermotor een eenvoudigere opbouw heeft, waardoor deze betrouwbaarder is in gebruik en eenvoudiger in onderhoud. Daarbij ligt het zwaartepunt lager, waardoor het weggedrag van de auto beter is.

Echter, deze beproefde techniek is nu al zo lang in gebruik dat de markt Subaru inmiddels heeft ingehaald. Uit een inhoud van 1.6 liter haalt Subaru een vermogen van slechts 114 pk / 150 Nm. Andere merken halen een dergelijk vermogen uit een 1.0 liter driecilinder motor, die tot 50 gram minder co2 uitstoot danwel 5 km meer aflegt op een liter benzine. Om dit nog eens in perspectief te zetten: het testverbruik bedroeg 7.1 liter per 100 km en dat komt overeen met het testverbruik van een hypermoderne zescilinder met 367 pk / 500 Nm in een luxe Duitser die enkele dagen voor de Impreza werd getest. Hoe betrouwbaar de boxermotor ook is: dit verbruik is echt te hoog en de bijbehorende co2-belasting zorgt bovendien voor een te hoge aanschafprijs.

Daarbij weten andere merken met minder vermogen betere prestaties te realiseren. Dit wordt deels verklaard door de overbrenging. De Impreza is standaard voorzien van een continu variabele transmissie (CVT), die in theorie beter presteert bij een lager verbruik dan een handgeschakelde versnellingsbak. In de praktijk reageert de CVT echter traag en klinkt een zeurderig geluid bij accelereren. Dat geluid wordt niet veroorzaakt door onkunde van de bestuurder; ook wanneer de auto het gaspedaal zelf bedient bij gebruik van de radargestuurde cruise-control, klinkt het zeurderige geluid.

Weggedrag

Het laatste punt waarmee Subaru zich wil onderscheiden is het weggedrag en hier verdient de Impreza niets dan lof. Het stevige verbruik wordt mede verklaard door de standaard aanwezige "all wheel drive" (AWD). Doordat de voor- en achterwielen worden aangedreven is ook onder extreme weersomstandigheden en op zeer slecht wegdek grip verzekerd. AWD is daarmee een waardevolle veiligheidsvoorziening die uniek is in dit segment. Maar ook als het niet sneeuwt en niet op een zandweg wordt gereden heeft AWD zin. Omdat de aandrijfkrachten variabel over de voor- en achterwielen worden verdeeld, wordt het stuurgevoel nooit verstoord en kan de balans in de auto altijd neutraal worden gehouden.

Daarbij is het onderstel van bovengemiddeld goede kwaliteit. De Impreza heeft naam en faam gemaakt in de rallysport. Op basis van die sportwagens kwam altijd een extra sportieve versie uit voor gebruik op de openbare weg. Alles maakt duidelijk dat daar bij de vijfde generatie van de Impreza ook rekening mee is gehouden, want het onderstel kan meer vermogen verwerken dan de huidige motor kan leveren.

Conclusie

Na enkele jaren van afwezigheid is de Subaru Impreza terug op de Nederlandse markt. Of dat een aanwinst is, is sterk afhankelijk van het gebruik van de auto. Wie dagelijks woon-werkverkeer rijdt heeft aan de Subaru een prima auto, maar zal geen grote verschillen ervaren met het bestaande aanbod. Het comfort, de ruimte en de uitrusting zijn allemaal goed, maar niet uitzonderlijk.

Wie een sportieve rijstijl heeft, regelmatig onder extreme weersomstandigheden rijdt of vaak over slechte wegen rijdt, ervaart juist heel veel meerwaarde. Alhoewel de prestaties van de 1.6 liter motor niet bijzonder sportief zijn, is het weggedrag dat juist wel. Samen met de vierwielaandrijving geeft dat een aangenaam superieur gevoel en draagt het bij aan de veiligheid. Het grootste voordeel van de Impreza is uiteindelijk ook het grootste nadeel, want de eigenzinnige techniek zorgt voor een hoog verbruik en dat wordt in Nederland afgestraft met een hoge co2-belasting.