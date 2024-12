5 EuroNCAP sterren voor Subaru Forester

In de categorie 'kindveiligheid' behaalde de gloednieuwe Forester de maximale score voor de installatie van kinderzitjes (CRS). Bij de crashtestprestaties (zowel frontale als zijdelingse impact) scoorde de auto bijna de maximale punten voor de bescherming van 6- en 10-jarige kinderen. Tijdens de frontale offsettest werd goede bescherming geboden voor alle kritieke lichaamsdelen, waarbij de maximale score in dit onderdeel werd behaald. Het system schakelt automatisch de airbag van de voorpassagier uit wanneer een achterwaarts gericht kinderzitje wordt gebruikt op die zitplaats, waarvoor het werd beloond.

De Forester is ook uitgerust met een indirect 'kinderdetectiesysteem' (Rear Seat Reminder), dat een waarschuwing geeft wanneer het vermoedt dat een kind of baby in de auto is achtergebleven. Alle soorten kinderzitjes waarvoor de Forester is ontworpen, konden correct worden geïnstalleerd en geplaatst in de auto, met uitzondering van het iSize-zitje in de achterste middenpositie.

In het beoordelingsgebied 'kwetsbare weggebruikers' behaalde de gloednieuwe Forester de maximale punten voor AEB-fietsers en rijbaanassistentie voor motorrijders. Het autonoom noodremsysteem (AEB) van de Forester reageert zowel op kwetsbare weggebruikers als op andere voertuigen. De prestaties van het systeem in het detecteren van en reageren op fietsers waren uitstekend, ongeacht het scenario (zoals naderende kruisingen, fietsers achter geparkeerde voertuigen, langs de weg of bij afslaan). De prestaties waren ook goed in situaties met motorrijders, zowel bij het naderen van een stilstaande motor als een remmende motorrijder. Rijbaanassistentie voor motorrijders behaalde de maximale score, inclusief scenario's waarbij van rijbaan wordt gewisseld in de baan van een tegemoetkomende of inhalende motorrijder. De bescherming van het hoofd van een aangereden voetganger of fietser was grotendeels goed, net als de bescherming van het bekken, het dijbeen, de knie en het scheenbeen.

In het beoordelingsgebied 'volwassen inzittenden' behaalde de gloednieuwe Forester de maximale score in de zijbarrièretest en de zwaardere zijpaaltest, waarbij alle kritieke lichaamsdelen goed werden beschermd. Bij de test waarbij de Forester van achteren werd aangereden behaalde de Forester bijna de maximale score, zowel voor de voor- als achterstoelen*3. Analyse van de vertraging van de impacttrolley en de vervormbare barrière toonde aan dat de Forester een relatief vriendelijk impactpartner is bij een frontale botsing.

Tests van voorstoelen en hoofdsteunen lieten goede bescherming tegen whiplash zien bij een achteraanrijding, en geometrische analyse van de achterstoelen bevestigde dit. In de frontale offsettest bleef de passagiersruimte stabiel en de dummy-metingen toonden goede bescherming voor de knieën en dijbenen van zowel bestuurder als passagier, ongeacht grootte of zitpositie. Ook hier was de bescherming voor alle kritieke lichaamsdelen van de passagier goed.

De controle over de zijdelingse beweging bij een botsing van opzij werd als voldoende beoordeeld dankzij een airbag die voorkomt dat inzittenden tegen elkaar botsen. Dit airbag-systeem presteerde goed in de Euro NCAP-tests. Bovendien is de Forester voorzien van een geavanceerd eCall-systeem dat bij een ongeval automatisch de hulpdiensten alarmeert, evenals een systeem om secundaire botsingen te voorkomen. De Forester bood ook de mogelijkheid om inzittenden te laten ontsnappen bij onderdompeling, dankzij goed functionerende deuren en ramen.

In het beoordelingsgebied 'rijhulpsystemen' behaalde de gloednieuwe Subaru Forester de maximale score in de categorie Rijbaanassistentie, volgens de laatste testnormen. Het rijbaanassistentiesysteem (Lane Keep Assist) corrigeert de rijrichting van het voertuig wanneer het uit de rijbaan dreigt te raken en grijpt ook in bij meer kritieke situaties (zoals bij noodrijbaanassistentie). De Forester is standaard uitgerust met een gordelherinneringssysteem voor zowel de voor- als achterstoelen, waarmee de maximale score in deze categorie werd behaald. Daarnaast beschikt de auto over een Driver Monitoring System dat afleiding en vermoeidheid van de bestuurder detecteert. Het snelheidshulpsysteem herkent lokale snelheidslimieten via verkeersbordherkenning. De bestuurder kan ervoor kiezen om de snelheidsbegrenzer handmatig in te stellen (via de Manual Speed Limiter) of het systeem automatisch de limiet te laten bepalen (via de Intelligent Speed Limiter).