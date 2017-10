NLE biedt prive-lease voor elektrische auto's aan

27 oktober 2017 | De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) wil samen met leasemaatschappij Justlease de markt voor elektrische auto's openbreken. Particulieren kunnen via NLE een volledig elektrische Smart ForFour Electric Drive leasen voor een tarief dat zich kan meten met voordelige benzine-auto's. Naast vierwielers biedt het bedrijf binnenkort ook elektrische fietsen aan.

Hiermee neemt NLE een voorschot op de plannen van het nieuwe kabinet. In het onlangs gepubliceerde regeerakkoord schrijven de vier coalitiepartijen ernaar te streven dat in 2030 alleen nog maar elektrisch aangedreven auto's mogen worden verkocht. "Wij willen lease van elektrische auto's binnen het bereik van iedereen brengen", aldus Harald Swinkels, oprichter en CEO van NLE. "We springen op deze ontwikkeling in door nu al met een betaalbaar full operational leaseconcept te komen".

De leaseprijs van de basisversie van de Smart ForFour Electric Drive wordt 249 euro per maand. Voor dat bedrag krijgen klanten zestig maanden de beschikking over de vierpersoons Smart, inclusief wegenbelasting, tienduizend vrije kilometers per jaar, onderhoud, vervangend vervoer en een allrisk-verzekering. Via een gepersonaliseerde app krijgen klanten inzicht in ritten en gemaakte kilometers. Ter vergelijking: de goedkoopste private leaseconstructie voor een vergelijkbare Smart ForFour bij de grote leasemaatschappijen is als snel tot 25 procent duurder.

Dat NLE zich ook op de markt van elektrische leaseauto's begeeft, wordt ingegeven door het 'DNA' van het bedrijf. "Het energiebedrijf van de toekomst levert een geïntegreerd pakket van producten en diensten", zegt Swinkels. "In dat pakket past mobiliteit, ook een markt waarin een transitie bezig is van fossiele naar duurzame brandstoffen en van bezit naar gebruik. NLE wil in die toekomst een voortrekkersrol spelen".

NLE werkt voor het leaseconcept samen met Justlease, onderdeel van Terberg Leasing, de grootste aanbieder van private lease in Nederland. NLE kiest voor Justlease omdat het net als NLE een klant- en datagedreven onderneming is. "Ook bij private lease heeft elektrisch rijden de toekomst", zegt Paul Wassenaar, general manager van Justlease. "Rijden zonder CO2-uitstoot, geruisloos en snel door het verkeer. Je wilt nooit meer anders". De Smart ForFour Electric Drive is het eerste leaseproduct van NLE, maar de innovatieve energieleverancier wil in de toekomst meer auto's aanbieden.