car2go viert zesde verjaardag in Amsterdam

12 december 2017 | car2go, bedrijf op het gebied van autodelen, viert zijn zesde verjaardag in Amsterdam. In de afgelopen zes jaar is car2go in Amsterdam uitgegroeid tot 53.000 gebruikers die gebruik maken van de 350 elektrische Smart ForTwo's in onze hoofdstad. De trend van autodelen blijft niet binnen de landsgrenzen. Wereldwijd bestaat de car2go community inmiddels uit meer dan 2,9 miljoen klanten in 26 steden.

Terwijl Amsterdam groeit, neemt het gebruik van auto's juist af. Sinds 2003 is het autobezit onder jongeren zelfs gehalveerd (Bron: De Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid 2016). Daardoor worden alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals autodelen steeds populairder. De laatste ontwikkelingen bij car2go zijn het bewijs van deze trend. In 2017 is het aantal klanten van car2go in Amsterdam met bijna een kwart gegroeid. Eind september werd zelfs de 50.000e gebruiker van car2go verwelkomd in Amsterdam.

Olivier Reppert, CEO van car2go Group GmbH, vertelt: "Amsterdam was onze eerste volledig elektrische car2go-locatie en na zes jaar zien we nog steeds een groei in het aantal gebruikers en het gebruik van onze service. Ik ben er trots op dat we in Amsterdam de 20 miljoen elektrisch gereden kilometers naderen en dat mensen car2go voor verschillende doeleinden gebruiken. Dit kunnen ritten zijn voor woon-werkverkeer of voor vrijetijdsbesteding, zoals een bezoek aan een restaurant of bioscoop."

De stijgende populariteit van autodelen en de groei in aantal members van car2go in Amsterdam maakt onderdeel uit van een Europese trend. In de laatste zes maanden hebben ongeveer 500.000 nieuwe klanten zich bij de car2go community gevoegd, verspreid over de 14 steden in Europa (van 1.2 miljoen naar 1.7 miljoen). Er werden meer dan 6,2 miljoen Europese car2go-ritten gemaakt in het eerste kwartaal van 2017.

In totaal maken 345.000 klanten gebruik van car2go in gebieden met een 100 procent elektrische vloot. Dit is het geval in Amsterdam, Stuttgart en Madrid. Hierdoor levert het grootste elektrische autodeelconcept ter wereld een steeds grotere bijdrage aan het schoonhouden van steden. Een ambitie die in Amsterdam wordt onderstreept met de wens om in 2025 uitstootvrij te zijn.

Reppert licht toe: "De toekomst van mobiliteit is elektrisch. Met ons volledig elektrische autodeelconcept in drie steden voorzien we al duizenden car2go members van e-mobiliteit. Door car2go ervaren stadsbewoners dagelijks hoe het is om uitstootvrij te rijden en worden op die manier mogelijk gestimuleerd om bewuster bezig te zijn met hun eigen mobiliteitsgedrag. Er worden dagelijks meer dan 10.000 elektrische ritten gereden met een car2go. Dat heeft een positief effect op zowel het verkeer en de parkeerproblemen als de luchtkwaliteit in steden."