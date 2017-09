car2go introduceert uurspakketten in Europa

30 augustus 2017 | Begin september introduceert car2go, een bedrijf voor autodelen, nieuwe huurpakketten waarmee Europese gebruikers op 13 car2go-locaties de mogelijkheid hebben tot het huren van een deelauto voor 2, 4, 6 of 24 uur. In Amsterdam en Stuttgart, de steden met een volledig elektrische vloot, zijn alleen de 2 en 24-uurspakketten beschikbaar. Deze voordelige pakketten zijn vanaf 13 september in Nederland, Duitsland en Italië beschikbaar en vanaf 5 september al in Oostenrijk.

Met deze introductie wil car2go het ook mogelijk maken om een deelauto voor een langere reis te huren. Zo zijn de uurspakketten voordeliger wanneer een car2go voor langer dan een uur gehuurd wordt. Wie denkt in Amsterdam langer dan een uur een elektrische car2go nodig te hebben, doet er goed aan een 2-uurspakket te reserveren via de app. Zo kost het huren van een smart fortwo in Amsterdam 31 cent per minuut, terwijl een 2-uurspakket €17,90 kost; wat gelijkstaat aan 15 cent per minuut. Zo is het pakket, ook in vergelijking met het huidige uurtarief van €14,90, aantrekkelijker voor de 49.000 Amsterdamse car2go-gebruikers.

Olivier Reppert, CEO van car2go Group GmbH, licht toe: "Als onze klanten een langere huur plannen, profiteren zij vanaf september van goedkopere en transparantere huurtarieven. Het gewenste pakket kan gemakkelijk in de app geselecteerd worden voor het begin van de huur. Zo kunnen onze gebruikers in alle 340 Smart ForTwo's snel en eenvoudig wegrijden in Amsterdam." Als de reis langer blijkt te zijn dan de duur van het gekozen pakket, dan geldt de normale huurprijs tot aan het einde van de verhuur. De maximale huurduur is 24 uur.

"We ontvingen aanvragen van members voor aantrekkelijke prijzen bij een lange termijnverhuur. Door deze pakketten aan te bieden, spelen we in op de wensen van onze klanten", vertelt Reppert. "Met het 2-uurspakket, dat na ongeveer een uur al de moeite waard is, kunnen de wekelijkse boodschappen stressvrij en goedkoper met car2go worden gedaan", voegt Reppert toe.