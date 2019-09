Vernieuwde Skoda SUPERB heeft een prijs

13 september 2019 | De Skoda Superb is vernieuwd met een aangescherpt design, de komst van plug-in hybridetechnologie, EVO-dieselmotoren, meer comfort en het nieuwste op het gebied van connectiviteit en assistentiesystemen. De SUPERB voor modeljaar 2020 wordt leverbaar vanaf 38.390 euro.

De nieuwe SUPERB en SUPERB Combi vallen op door een scherpere vormgeving met een bredere grille en LED-koplampen (standaard). Een chromen strip verbindt de achterlichtunits optisch met elkaar. De SUPERB is ook leverbaar met EVO TDI-motoren. Tevens heeft de nieuwe SUPERB de modernste assistentiesystemen en connectiviteitsfeatures aan boord.

De Business Edition staat aan de basis van het vernieuwde SUPERB-gamma. Business Edition staat bij de SUPERB onder meer voor LED-koplampen, Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief WLAN en de Phonebox voor draadloos opladen van de smartphone. Ook inbegrepen zijn Climatronic automatische airconditioning met twee klimaatzones, cruise control met snelheidsbegrenzer en Front Assist, Navigatie Amundsen met 8-inch kleuren-touchscreen, 1 jaar Skoda Care Connect en infotainment online en een driejarig abonnement voor de Mijn Skoda Module. En via smartlink zijn auto en smartphone te koppelen. De SUPERB Business Edition is er vanaf € 38.390.

De Skoda SUPERB en SUPERB Combi Sportline Business hebben alle voorzieningen van de Business Edition en vullen dat aan met onder meer de Virtual Cockpit (digitaal instrumentenpaneel), Full LED Matrix koplampen, een elektrisch bediende achterklep, Sunset-glas, progressieve stuurbekrachtiging, een sportonderstel en 18 inch lichtmetalen velgen in Glossy Black. De in zwart uitgevoerde grille, achterspoiler, diffuser en dakreling (Combi) benadrukken het sportieve karakter. In het interieur springen sportstoelen (voor en achter) met alcantara bekleding in het oog. De Skoda SUPERB Sportline Business is leverbaar vanaf € 44.590.

In de L&K Executive is het topmodel van de nieuwe SUPERB-reeks. Blikvangers zijn 19 inch lichtmetalen velgen en de L&K-emblemen. Het interieur is uitgevoerd in bruin leder met L&K-logo's. Ook inbegrepen: het navigatiesysteem Columbus met 9,2-inch kleuren touchscreen, 1 jaar Skoda Connect, Infotainment online en Smartlink+ met Skoda Media Command. Dynamic Chassis Control maakt een onderstel-afstemming naar wens mogelijk en Parkeersensoren (V/A) met manoeuvre assist dragen bij aan parkeergemak. Het Canton sound system en L&K afwerkingsdetails in pianozwart zetten ieder op hun eigen manier klinkende accenten in het interieur.

Bij zijn marktintroductie debuteert de vernieuwde SUPERB deze maand met een keuze uit twee motoren. Om te beginnen is dat een 110 kW/150 pk 1.5 TSI benzinemotor, die op de Business Edition naar wens met een handgeschakelde versnellingsbak of een DSG-automaat met dubbele koppeling wordt geleverd. DSG is standaard op de Sportline Business en L&K. De tweede krachtbron is de 2.0 TDI turbodiesel, eveneens met 110 kW/150 pk, die uitsluitend met DSG wordt geleverd en enkel in combinatie met de Business Edition-uitrusting.