Skoda Superb

Skoda verlaagt prijs Superb

17 februari 2021 | De Superb, het topmodel van Skoda, is in prijs verlaagd. Door een aanscherping van de prijzen is de Superb er nu vanaf 32.990 euro of 218 euro netto bijtelling per maand. De nieuwe Superb iV met plug-in hybridetechnologie staat nu vanaf 39.990 euro voor de deur.

Op zoek naar een Skoda Superb?

DAS import heeft er 87 vanaf € 15.919,-