Skoda Superb ondergaat facelift

3 juli 2019 | Drie en een half jaar na zijn introductie ondergaat de Skoda SUPERB een facelift. Het design van zowel de Hatchback als de Combi is aangescherpt en ook op technologisch gebied zet de SUPERB de volgende stap. Zo is hij leverbaar met LED Matrix-koplampen en er zijn nieuwe assistentiesystemen beschikbaar. Daarbij wordt het gamma uitgebreid met de SUPERB iV plug-in hybride.

Nieuw in het gamma is de SUPERB iV, de eerste plug-in hybride van het merk. De combinatie van een 1.4 TSI en een elektromotor is goed voor een systeemvermogen van 160 kW/218 pk. De lithium-ion accu maakt een elektrische actieradius van 55 km mogelijk, de totale actieradius bedraagt 850 kilometer.

De SUPERB is de eerste Skoda die leverbaar is met Full LED Matrix-koplampen. Deze maken het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder tegenliggers te verblinden. Ook dynamische richtingaanwijzers achter zijn nu leverbaar en dat geldt tevens voor geavanceerde assistentiesystemen als Predictive Cruise Control, Side Assist, Emergency Assist en Front Assist met Predictive Pedestrian Protection.

In de SUPERB debuteert een nieuwe generatie dieselmotoren. De 2.0 TDI (110 kW/150 pk) is de eerste representant van de EVO-generatie, die dynamiek, efficiency en gunstige emissiewaarden belooft. Dit zou komen doordat de krukas, de turbo, het injectiesysteem en het warmtemanagement zijn geoptimaliseerd. De nieuwe TDI voldoet aan de Euro 6d-TEMP emissienorm. Voor de nieuwe SUPERB-reeks zijn in totaal zeven motoren en tien verschillende motor-transmissiecombinaties beschikbaar. Daarnaast is er keus uit drie onderstelvarianten. Vierwielaandrijving is standaard voor de modellen met de krachtigste benzinemotor. Afhankelijk van de gekozen motor is de SUPERB standaard of optioneel uitgerust met de automatische zeventraps DSG-transmissie.

Ook uiterlijk is de SUPERB scherper dan voorheen. Blikvangers zijn de bredere grille en vlakkere lichtunits die nu doorlopen tot aan de grille. LED-verlichting is standaard en zelfs de nieuw gestylde mistlampen maken gebruik van LED-technologie. Aan de achterzijde valt een chromen verbindingsstrip tussen de LED-lichtunits op. De naam Skoda is hier nu in letters uitgeschreven. En met de optionele ambient lighting wordt de merknaam bij geopende deuren ook op de grond geprojecteerd. Voor de SUPERB zijn tevens nieuwe kleuren en 18 en 19 inch lichtmetalen velgen beschikbaar. De topversie binnen de reeks is de luxueuze SUPERB L&K.

Het interieur van de SUPERB ademt de klasse van een topmodel met chromen accenten, verlichte opbergvakken in de deuren, nieuwe bekledingsmaterialen en contrasterende stiksels. Met het optionele keyless vehicle entry system (KESSY) kunnen nu ook individuele deuren worden geopend. Standaard wordt de SUPERB geleverd met de nieuwe KESSY GO startknop. De nieuwe SUPERB is optioneel leverbaar met de Virtual Cockpit en er is keuze uit drie infotainmentsystemen (8,0 of 9,2 inch display). Twee ervan hebben navigatiefuncties, die via gebaren en stem zijn te bedienen. De SUPERB biedt bovendien volop online functies, de smartphone is uiteraard via Apple CarPlay te koppelen. Een wifi-hotspot is optioneel.

De SUPERB voor modeljaar 2020 is vanaf eind deze zomer te bestellen en staat dan ook direct bij de Nederlandse Skoda-dealers. De prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie vrijgegeven.