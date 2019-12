Skoda Superb

Plug-in hybride Skoda Superb iV nu te bestellen

18 december 2019 | Skoda heeft de Superb iV geprijsd, en daarmee is de allereerste plug-in hybride van het merk per direct te bestellen. De Skoda Superb iV is er als sedan en extra ruime Combi in twee uitvoeringen, Business Edition en Sportline Business, en staat vanaf januari 2020 bij de Nederlandse dealers.

