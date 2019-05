Skoda introduceert Superb plug-in hybrid

23 mei 2019 | De SUPERB iV is de eerste plug-in hybride van Skoda. Hij beschikt over een 1.4 TSI benzinemotor (115 kW/156 pk) die is gekoppeld aan een zestraps DSG-transmissie. Daarnaast heeft hij een 85 kW sterke elektromotor die wordt gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 37 Ah en een energie-inhoud van 13 kWh. Deze batterij is vóór de achteras in de wagenvloer geïntegreerd. De Skoda SUPERB iV heeft een systeemvermogen van 160 kW/218 pk en een maximaal koppel van 400 Nm. De elektrische actieradius bedraagt maximaal 55 kilometer volgens de WLTP-norm. In combinatie met de verbrandingsmotor komt de totale actieradius op 850 kilometer. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt minder dan 40 g/km. De Skoda SUPERB iV voldoet aan de Euro 6d-TEMP emissienorm.

De Skoda SUPERB iV is standaard uitgevoerd met Driving Mode Select. Dat betekent dat bestuurder kan kiezen uit drie rijmodi. In SPORT-modus is het volledige systeemvermogen beschikbaar voor maximale dynamiek. In hybride-modus zorgt slimme elektronica voor een zo efficiënt mogelijk samenspel tussen de elektro- en verbrandingsmotor en de E-Modus is er voor volledig elektrisch rijden. In deze modus zorgt de E-noise soundgenerator voor een speciale sound. Zo horen voetgangers en fietsers de SUPERB iV naderen. Met een wallbox met een capaciteit van 3,6 kW duurt het volledig laden van de accu 3,5 uur. Tijdens de rit zorgen de benzinemotor en recuperatie (energieterugwinning door afremmen) voor extra elektrische actieradius.

Net als de andere SUPERB-uitvoeringen in de reeks heeft ook de SUPERB iV een nieuw uiterlijk gekregen. Vooral het front springt in het oog. Zo is de vernieuwde SUPERB het eerste productiemodel van Skoda met full-LED Matrix-koplampen. Ook de nieuwe bumpers en luchtinlaten met honingraatstructuur zijn blikvangers. Aan de achterzijde verraadt het iV-logo het bijzondere karakter. De SUPERB iV is standaard uitgevoerd met het multifunctionele Maxi DOT-display. Optioneel is hij leverbaar met een Virtual Cockpit met een 10,25 inch display dat naar eigen inzicht is in te delen. Ongeacht de keuze informeert de SUPERB iV zijn bestuurder over onder meer de laadstatus van de batterij en de resterende elektrische actieradius. De verschillende rijmodi zijn te selecteren via knoppen op de middenconsole. De E-Manager-app maakt het mogelijk om voorafgaand aan een rit de batterij te laden en/of de airconditioning in te schakelen. De bestuurder kan bij die laatste zelf bepalen of er dan gebruik wordt gemaakt van stroom van het elektriciteitsnet of van de auto-accu. Nog een praktisch punt: de Skoda SUPERB iV Hatchback heeft een bagageruimte met een inhoud van 485 liter (Combi: 510 liter).

Zowel het standaard navigatiesysteem Amundsen met 8 inch display als het optionele Columbus-systeem met 9,2 inch scherm is gebaseerd op de nieuwste infotainmentgeneratie. Bij Columbus is de Virtual Cockpit altijd inbegrepen. Bovendien biedt deze laatste met een naar eigen wens instelbaar touchscreen en de mogelijkheid van bediening door middel van gebaren. Beide navigatiesystemen beschikken over een geïntegreerde eSIM en zijn altijd online. Dat betekent onder meer dat routes nog sneller worden (her)berekend en dat navigeren met realtime verkeersinformatie mogelijk is. Bij files worden bijvoorbeeld snel alternatieve routes voorgesteld.

Nieuw zijn Infotainment Apps, die via het centrale display zijn te bestellen, zoals de weer- en nieuws-app. Ook extra data voor internetverkeer is op deze manier te bestellen. Met deze bundels kunnen inzittenden gebruikmaken van de WLAN-hotspot in de auto.

De updates van de systeemsoftware en de navigatiekaarten kunnen 'over the air' plaatsvinden (eerste jaar gratis). Ook toegang tot de online-diensten van Skoda Connect is het eerste jaar gratis. Dan gaat het onder meer over Proactieve Service, Remote Access en iV-specifieke diensten als het van afstand starten van het opladen van de batterij of het inschakelen van de airconditioning.

Uiteraard is de SUPERB iV uitgevoerd met SmartLink-technologie. De apps van smartphones (Android en iOS) worden daarmee op het display van de auto zichtbaar gemaakt en hun functies zijn van daaruit te bedienen. De SUPERB iV beschikt ook over diverse USB-aansluitingen.

Het arsenaal aan assistentiesystemen wordt voor de nieuwe SUPERB iV opnieuw verder uitgebreid. Zo is de nieuwe plug-in hybride er nu ook met Trailer Assist, dat moeiteloos manoeuvreren met aanhangers mogelijk maakt. Area-View brengt dankzij vier camera's de ruimte rondom de auto in beeld op het centrale display. Hierdoor worden (in)parkeren en manoeuvreren vergemakkelijkt.

De nieuwe SUPERB iV wordt begin januari 2020 op de Nederlandse markt verwacht. De prijzen en exacte specificaties worden voorafgaand aan de marktintroductie vrijgegeven.