Skoda bouwt 500.000ste derde-generatie Superb

25 maart 2019 | Skoda heeft de 500.000ste Superb van de derde generatie geproduceerd. Het jubileummodel werd gebouwd in de fabriek in Kvasiny. Sinds de introductie in maart 2015 is de Superb in Europa uitgegroeid tot één van de populairste zakelijke middenklassers.

Na de eerste Superb uit 2001, waarvan 136.100 exemplaren werden gebouwd, is de vraag naar Skoda's topmodel enorm gestegen. Tussen 2008 en 2015 produceerde het Tsjechische merk van de tweede generatie 618.500 exemplaren. Het huidige model heeft sinds zijn introductie in maart 2015 vier jaar nodig had om de mijlpaal van 500.000 exemplaren te bereiken. In totaal zijn inmiddels 1,25 miljoen Superbs gebouwd. Later dit jaar verschijnt van de huidige generatie een plug-in hybride.

De naam Superb stamt uit 1934, toen Skoda de 640 introduceerde. Superb is afgeleid van het Latijnse woord 'superbus', wat buitengewoon of grandioos betekent. Tot 1949 is de naam Superb gebruikt op Skoda's luxe limousines. Toen Skoda in 2001 onderdeel werd van de Volkswagen Group, keerde de naam terug op een middenklasser die werd geprezen om zijn binnenruimte. De tweede generatie van de Superb, die in 2008 debuteerde op de autosalon van Genève, deed daar nog een flinke schep bovenop. In 2009 volgde de Skoda Superb Combi (stationcar).

De huidige, derde generatie van de Superb verscheen in 2005. In Kvasiny zijn inmiddels 358.200 exemplaren geproduceerd. De Skoda Superb wordt ook in Aurangabad (India), Nanjing (China), Ust-Kamenogorsk (Kazachstan) en Solomonovo (Oekraïne) gebouwd.