Skoda blikt vooruit op Superb 2019

7 mei 2019 | Met een designschets geeft Skoda de eerste details van de vernieuwde Superb vrij. De opgefriste Superb-familie wordt deze maand als wereldprimeur onthuld in de Slowaakse hoofdstad Bratislava, specifiek tijdens het WK IJshockey 2019. Skoda is sinds 1993 sponsor van het wereldkampioenschap en gebruikt dit internationale podium nu voor het eerst voor de presentatie van een nieuwe auto.

Op de designschets van de vernieuwde Skoda Superb zijn scherp gesneden koplampen, opvallend afgewerkte mistlampen en de voor Skoda bekende familiegrille te zien. Het Skoda-logo achterop heeft plaatsgemaakt voor de merknaam. Als topmodel van het merk krijgt de vernieuwde Superb de allernieuwste innovaties mee op het gebied van design, technologie en functionaliteit.

Het succesverhaal van de Superb als vlaggenschip van Skoda loopt terug tot de jaren '30 van de vorige eeuw. In 1934 rolde de allereerste Superb de fabriek in Mladá Boleslav uit. Vanaf 1947 produceerde Skoda de Superb als eerste model in de fabriek in Kvasiny. De naam Superb is afgeleid van het Latijnse woord 'superbus', wat exceptioneel, uitstekend of buitengewoon betekent.

Na een pauze van meer dan vijftig jaar pakte de hedendaagse Skoda Superb de draad in 2001 weer naadloos op. De actuele Superb, de derde generatie, is zowel bij privérijders als zakelijke rijders populair. In april 2017 passeerde de derde-generatie van Skoda's topmodel de mijlpaal van één miljoen auto's.