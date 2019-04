Skoda Octavia

Skoda Octavia tijdelijk als Sport Business

3 april 2019 | De Skoda Octavia en Octavia Combi zijn tijdelijk leverbaar in de nieuwe SPORT BUSINESS-uitvoering. Deze sportief-elegante uitvoering bevat onder meer carrosseriedetails in zwart, sportstoelen, een sportstuur en donkere hemelbekleding. De Octavia SPORT BUSINESS-modellen zijn leverbaar in combinatie met de meeste motoren en hint met zijn sportieve uiterlijk naar de RS-modellen.