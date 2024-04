Vernieuwde Skoda Kodiaq nu ook als PHEV

Recent debuteerde de nieuwe Kodiaq al als Business Edition. Nu is deze uitvoering ook leverbaar in combinatie met een plug-in hybride aandrijflijn. Daarbij werkt een 1.5 TSI turbo-benzinemotor samen met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 150 kW / 204 pk. De 27,5 kWh accu maakt in theorie een elektrische actieradius tot 123 kilometer mogelijk. De accu is te laden met 11 kW (openbare laadpunten, wallboxes) en bij 50 kW gelijkstroomlaadpunten.

De Kodiaq plug-in hybride is er als Business Edition. Deze introductieversie biedt 18 inch lichtmetalen velgen met een onderscheidend design, Drive Mode Select (exclusief voor de plug-in hybride), KESSY Advanced (keyless entry met walk away locking functie) en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie. Ook stoffen bekleding en de Virtual Pedal, voor de elektrische bediening van de achterklep, zijn inbegrepen. Specifiek voor de Kodiaq plug-in hybride zijn ook de Škoda Connect-diensten. Via de app zijn functies van de Kodiaq plug-in hybride online te bedienen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld navigatie-, klimaat- en ambient light-functies online aan te schaffen en te activeren.

De Kodiaq plug-in hybride Business Edition is nu, uitsluitend als vijfpersoonsversie, te bestellen vanaf € 48.990. Deze zomer staat hij in de Nederlandse showrooms.