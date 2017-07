Skoda start productie Karoq

26 juli 2017 | Sinds vandaag rolt de Skoda Karoq van de productielijn in de Skoda-fabriek in het Tsjechische Kvasiny. De nieuwe compacte SUV combineert de herkenbare designtaal van Skoda met nieuwe rijassistentiesystemen en moderne motoren. Vanaf dit najaar is de Karoq in Nederland te bestellen, begin volgend jaar staat hij bij de Skoda-dealer.

In Kvasiny staat één van de drie Skoda-fabrieken in Tsjechië. Momenteel werken er 8.000 werknemers, waarmee het de grootste industriële werkgever in de regio Hradec Králové is. Gedurende de afgelopen jaren zijn de faciliteiten uitgebreid en gemoderniseerd. Alleen al sinds 2015 heeft Skoda AUTO ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de productiemogelijkheden voor SUV's. De komende jaren wordt de productiecapaciteit geleidelijk opgevoerd tot 295.000 auto's per jaar.

Naast de Karoq worden in Kvasiny momenteel ook de SUPERB, SUPERB COMBI en KODIAQ gebouwd. De Skoda YETI, Skoda's allereerste compacte SUV, liep tussen mei 2009 en juni 2017 eveneens in deze fabriek van de band. De productiefaciliteit bestaat al meer dan tachtig jaar. Sinds het begin van de jaren '30 van de vorige eeuw worden hier al auto's geproduceerd, waaronder de JAWA 700. De allereerste Skoda die in Kvasiny werd gebouwd, was de Skoda SUPERB in 1947.

Als onderdeel van Skoda's toekomststrategie 2025 zet het merk de komende jaren maximaal in op het verbreden van zijn modelprogramma, met een primaire focus op de uitbreiding van het SUV-aanbod. De productiestart van de Karoq vormt hierin een belangrijke nieuwe mijlpaal.