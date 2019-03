Skoda maakt prijzen Scala bekend

12 maart 2019 | De Skoda SCALA is per direct te bestellen. De vijfdeurs hatchback staat rijklaar vanaf 21.990 euro. In eerste instantie is hij leverbaar met keus uit twee benzinemotoren (85 kW / 116 pk of 110 kW / 150 pk DSG). Ook zijn er diverse uitrustingsniveaus, waaronder de speciale First Edition-uitvoering. De levering van de SCALA start in mei 2019.

De SCALA heeft het MQB-platform van de Volkswagen Group als basis. Hij combineert een vloeiend, gestroomlijnd design met een ruim interieur. De SCALA is standaard uitgerust met assistentiesystemen zoals Lane Assist en Front Assist en hij is altijd online dankzij de geïntegreerde eSIM. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de auto in geval van nood zelf de hulpdiensten belt. Om het vooruitstrevende karakter verder te benadrukken, kunnen kopers van een SCALA ook kiezen voor adaptieve cruise control, een elektrische bediende achterklep en dynamische richtingaanwijzers.

De SCALA is er om te beginnen in Active-uitvoering (21.990 euro), die standaard beschikt over onder meer LED-dagrijverlichting en -dimlicht, airconditioning, lichtsensor, E-Call voor automatische noodoproepen, Multi Collision Brake en het elektronische sperdifferentieel XDS. De Ambition (24.490 euro) vult dit aan met onder andere cruise control, Bluetooth telefonie, 16 inch lichtmetalen velgen 'Orion', een multifunctioneel lederen stuur en Smartlink+.

De Style-uitvoering (26.340 euro) van de SCALA doet zijn naam eer aan met alles van de Ambition en daarbij stoffen/suedia bekleding, Climatronic volautomatische airconditioning met gekoeld handschoenenkastje, elektrisch bediende ramen vóór en achter, parkeersensoren achter, full-LED achterlichten en Radio Bolero met 8 inch kleuren touchscreen.

De Sport Business (25.990 euro) gaat eveneens uit van de Ambition en zet daarbij sportieve accenten met de doorlopende achterruit, een specifieke interieurafwerking, sportstoelen met stoffen/suedia-bekleding, een multifunctioneel sportstuur, lichtmetalen pedalen en een zwarte dakhemel. Ook biedt hij de luxe van Climatronic, het LED-interieurpakket, Radio Bolero met touchscreen, en Sunset (donker getinte ramen achter).

Om de marktintroductie van de SCALA te vieren, is er tijdelijk ook een First Edition-uitvoering. Naast alle luxe van de Style beschikt hij ook over Bluetooth met phonebox (draadloos opladen), DAB+ radio, een dakspoiler in carrosseriekleur en doorlopende achterruit, full LED-koplampen met cornering-functie, LED-interieurpakket, 17 inch lichtmetalen velgen 'Stratos', Sunset en meer. De SCALA First Edition is in gelimiteerde oplage beschikbaar.

Elke SCALA is naar eigen wens en smaak aan te passen door middel van optiepakketten en individuele opties. Het navigatiepakket omvat naast Navigatiesysteem Amundsen met 9,2 inch kleuren touchscreen, ook de Virtual Cockpit, DAB+ en 1 jaar infotainment online en care connect. Ook zijn er pakketten die de SCALA stijlvoller, praktischer of comfortabeler maken.

De SCALA is er in eerste instantie met keuze uit twee Greentech benzinemotoren met directe inspuiting en turbotechnologie: de 1.0 TSI met 85 kW/115 pk, die wordt geleverd met handgeschakelde zesversnellingsbak, en de 1.5 TSI met 110 kW/150 pk, die standaard is gekoppeld aan de automatische zeventraps DSG-transmissie. Beide motorvarianten hebben hetzelfde gemiddelde verbruik: 5,0 l/100 km. Dit komt overeen met een gemiddelde CO2-uitstoot van 113 g/km. Het motorengamma wordt op termijn uitgebreid met onder meer diesel- en CNG-versies.