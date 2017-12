Skoda maakt prijzen Karoq bekend

13 december 2017 | Skoda heeft alle prijzen van de KAROQ vrijgegeven. Bekend was al dat de KAROQ leverbaar wordt vanaf 28.990 euro (prijs vanaf 1 januari 2018). Nu is de gehele prijslijst bekend en introduceert Skoda tevens Business-varianten voor de Ambition en Style, voor zakelijke én particuliere rijders.

De basis is een Ambition met een moderne standaarduitrusting. Zo is iedere KAROQ voorzien van airconditioning, cruise control, LED-dagrijverlichting en -achterlichten, 16 inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter, een met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel, een lichtassistent en het veiligheidssysteem Front Assist, inclusief City Emergency Brake en Predictive Pedestrian Protection.

Boven de Ambition staat de Skoda KAROQ Style. Deze beschikt aanvullend over onder meer een automatisch dimmende binnenspiegel, Climatronic elektronische airconditioning met twee zones, KESSY (het Keyless Entry, Start and Exit System), LED-interieurverlichting, Full LED-koplampen, 17 inch lichtmetalen velgen, een regensensor en Voice Control-stembediening. De Skoda KAROQ Style is er vanaf € 31.890.

Bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke rijders zijn de twee Business-uitvoeringen van de Skoda KAROQ: de Ambition Business en Style Business. De Ambition Business heeft de uitrusting van de Ambition en voegt daar onder andere Climatronic airconditioning, 17 inch lichtmetalen velgen, een navigatiesysteem met 8 inch touchscreen, parkeersensoren voor en achter en de Driver Activity Assistant (die vermoeidheid bij de bestuurder kan detecteren) aan toe.

De KAROQ Style Business vult de uitrusting van de Style aan met een achteruitrijcamera, Canton Sound System met onder andere tien luidsprekers, 18 inch lichtmetalen velgen, het Columbus navigatiesysteem met 9,2 inch touchscreen en verwarmbare voorstoelen. Zowel de KAROQ Ambition Business als KAROQ Style Business wordt geleverd inclusief de Mijn Skoda-module en een tweejarig abonnement. De KAROQ Ambition Business en Style Business zijn er vanaf respectievelijk € 29.990 en € 33.190.

De KAROQ wordt leverbaar met een keuze uit vier motoren. Allereerst zijn er twee direct ingespoten turbobenzinemotoren: een 1.0 TSI met 85 kW/115 pk en de 1.5 TSI ACT met 110 kW/150 pk. Het dieselaanbod omvat eveneens twee motoren: de 1.6 TDI met 85 kW/115 pk in combinatie met voorwielaandrijving en de 2.0 TDI 110 kW/150 pk met standaard vierwielaandrijving en de DSG-transmissie met dubbele koppeling. De DSG-automaat is tevens leverbaar op de benzinemotoren en de 1.6 TDI dieselkrachtbron.

De Skoda KAROQ is vanaf nu te bestellen. Zijn prijslijst start bij € 28.990 voor de KAROQ 1.0 TSI Ambition. Vanaf eind deze maand is de KAROQ te zien bij de dealers; de levering van de compacte SUV start eind januari 2018.