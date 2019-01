Skoda kondigt nieuwe SUV aan

16 januari 2019 | Het SUV-offensief van Skoda dendert door. Op de autoshow van Genève (5 - 17 maart 2019) onthult het Tsjechische merk een nieuw model, waarvan op de eerste afbeelding alvast het silhouet is te zien. De cross-over komt naast de KODIAQ en KAROQ in het leveringsprogramma van Skoda te staan.

Op de plaagfoto is ook een deel van de neus te zien, met daarin de opvallende LED-koplampen van de nieuwe Skoda. Die zijn uitgerust met dynamische richtingaanwijzers en aparte units voor de dagrijverlichting aan de bovenkant.

Het nieuwe model belooft het beste van twee werelden: de wendbaarheid van een compacte auto en de hoge zitpositie en grote bodemspeling van een SUV.

Daarmee is de cross-over van Skoda bedoeld voor gebruik in de stad, maar ook daarbuiten. Hij is gebaseerd op het MQB-platform ((Modularer Querbaukasten) van Volkswagen en heeft een groot aantal nieuwe elektronische assistentiesystemen. Ook belooft het model een ruim interieur en tal van handige Simply Clever-oplossingen.