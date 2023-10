Volgens verbeterd recept

Om het succes te behouden is niet voor een geheel nieuwe stijl gekozen, maar is de herkenbare stijl van de eerste Kodiaq simpelweg gemoderniseerd. Omdat de binnenruimte altijd het belangrijkste argument was om voor de Kodiaq te kiezen, zijn de buitenmaten wel toegenomen. De nieuwe Kodiaq is langer, breder en hoger geworden. Alhoewel Skoda de Kodiaq officieel een middelgrote SUV noemt, is de nieuwe generatie feitelijk groter dan een Audi Q5, Volkswagen Tiguan AllSpace of Seat Taraco (om maar een paar stalgenoten te noemen).

Dit verslag is gebaseerd op een onthulling waarbij nog niet mocht worden proefgereden. Proefzitten kon wel en dat bewijst dat de Kodiaq merkbaar nog ruimer is geworden. Zelfs wanneer de bestuurder ruim zit, resteert achterin nog steeds volop ruimte voor nog een grote volwassene. Optioneel is de Kodiaq van een derde zitrij te voorzien, waarmee het een zevenzitter wordt. Naast ruimte voor personen is er ook volop ruimte voor spullen. Dat betreft niet alleen een grote bagageruimte, maar bijvoorbeeld ook een groot bergvak tussen de voorstoelen omdat de bedieningshendel van de automatische versnellingsbak naar de stuurkolom is verhuisd.

Wat ook opvalt in het interieur: de afwerkingskwaliteit is verbeterd en de materialen zijn hoogwaardiger dan voorheen. Nog belangrijker: het interieur is veel stijlvoller vormgegeven, waardoor de Kodiaq niet alleen op ruimte, maar ook op stijl kan concurreren met duurdere modellen. Een zogenaamd digitaal dashboard is standaard. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm en midden op het dashboard staat een groot beeldscherm. Desondanks telt het dashboard ook nog de nodige knoppen, bijvoorbeeld voor de bediening van het klimaatcontrolesysteem. De diverse menu's zijn veel fraaier vormgegeven dan voorheen en ook dat maakt duidelijk dat dit een geheel nieuwe generatie van de Kodiaq is.

Hybride

De eerste generatie van de Kodiaq werd in 2016 geïntroduceerd en sinds die tijd zijn er veel technische ontwikkelingen geweest. Sommige van die zaken zijn opgepakt in een tussentijdse verjongingskuur (2021), maar uiteindelijk is het nodig om met een schone lei te beginnen om ruimte te bieden aan de nieuwste techniek.

De belangrijkste daarvan is plug-inhybride aandrijving. De Kodiaq PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) beschikt over een 1.5 liter benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor. In theorie kan de eerste 100 km geheel elektrisch worden afgelegd. Daarmee richt Skoda zich op klanten die nog niet klaar zijn voor de elektrische auto en graag een benzinemotor als vangnet hebben. Let op dat plug-inhybrides inmiddels vaak duurder zijn dan soortgelijke volledig elektrische auto's.

„De vooruitgang zit in de aandrijving, de uitrusting en de kwaliteit“

Naast de plug-inhybride is ook een mild-hybrid leverbaar. Dat betekent dat een kleine elektromotor kortstondig een duwtje in de rug kan geven. Het grote voordeel boven de plug-inhybride is dat de mild-hybrid veel minder energie nodig heeft en daarom is laden met een stekker niet nodig. Het omzetten van bewegingsenergie in elektriciteit tijdens uitrollen of remmen voldoet. Vanwege de geringe energiebehoefte voldoet een accu met een geringe capaciteit en dat maakt een mild-hybrid veel voordeliger in aanschaf dan een plug-inhybride.

Een geheel elektrische versie van de Kodiaq is niet aangekondigd. Skoda stelt namelijk dat een elektrische auto een uniek platform vereist en biedt daarom de Enyaq iV aan.

Rijeigenschappen

Volgens Skoda wordt de Kodiaq niet alleen gekozen om de ruimte. Menigeen kiest deze SUV om er daadwerkelijk mee op avontuur te gaan en daarom is wederom een versie met vierwielaandrijving beschikbaar (51% van de verkochte exemplaren heeft vierwielaandrijving). De nieuwe avonturen kunnen van start gaan vanaf midden 2024, want dan wordt de nieuwe Kodiaq bij de dealer verwacht.

Conclusie

Is Skoda er in geslaagd om de sterke punten van de eerste generatie van de Kodiaq te behouden en daar meerwaarde aan toe te voegen voor de tweede versie? Op basis van een korte eerste kennismaking tijdens een presentatie is het antwoord: ja, zeker.

De Kodiaq is in alle richtingen gegroeid en dat komt de binnenruimte merkbaar ten goede. Net als voorheen is de ergonomie uiterst doordacht, inclusief diverse slimme voorzieningen (in marketingtaal: "Simply Clever" functies) die het leven makkelijker maken zonder de auto duurder te maken.

De vooruitgang zit in de aandrijving, de uitrusting en de kwaliteit. Het nieuwe platform biedt ruimte aan plug-inhybride aandrijving. Daarmee kan de Kodiaq zich de eerste 100 km gedragen als een elektrische auto, om daarna terug te vallen op een benzinemotor. Het nieuwe platform biedt tevens de laatste generatie infotainment en veiligheidsvoorzieningen. In de nieuwe Kodiaq schenkt Skoda veel meer aandacht aan stijl en afwerkingskwaliteit dan voorheen. Dat alles lijkt soms iets te modern voor een nuchtere en verstandige auto, maar ook de Kodiaq gaat met zijn tijd mee.