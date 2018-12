Vanafprijs Skoda KODIAQ RS bekend

13 december 2018 | Skoda breidt zijn sportieve RS-label uit met de KODIAQ RS. Het 176 kW / 240 pk sterke model is vanaf nu te bestellen en heeft een vanafprijs van 61.490 euro. Het topmodel van de KODIAQ-modelreeks staat vroeg in het voorjaar van 2019 bij de Nederlandse Skoda-dealers.

Voor de aandrijving van de Skoda KODIAQ RS zorgt een 2,0 liter dieselmotor met twee in serie geschakelde turbo's. Die jagen de krachtbron op tot 176 kW / 240 pk en 500 Nm koppel, waarmee de KODIAQ RS in 6,9 seconden van stilstand naar 100 km/u sprint. Zijn topsnelheid ligt op 221 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 6,4 liter per 100 km, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 167 g/km.

De KODIAQ RS is standaard uitgerust met vierwielaandrijving, een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling en Dynamic Chassis Control, dat een aantal rijmodi kent: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow en Off-Road. Voor een passend geluid zorgt Dynamic Sound Boost, dat het uitlaatgeluid aanvult met een sportief motorgeluid, afhankelijk van de gekozen rijmodus: Comfort, Normal of Sport.

Uiteraard is de KODIAQ RS meteen te herkennen als lid van de krachtige RS-familie. Hij staat op 20-inch lichtmetalen wielen in Xtreme-design, heeft dikker aangezette bumpers, is aangekleed met hoogglanszwarte exterieurdetails en ademt door twee grote uitlaatmonden. In het interieur vallen de met leer en Alcantara beklede sportstoelen op. Ze zijn afgewerkt met contrasterende rode stiksels, die ook terug te vinden zijn op het multifunctionele stuurwiel en de deurpanelen.

De Skoda KODIAQ RS, die leverbaar is als vijf- of zevenzitter, is standaard uitgerust met Virtual Cockpit (met speciale Sport-view) en het Amundsen-infotainmentsysteem met touchscreen en Voice Control. Verder beschikt de Tsjechische top-SUV over Full LED-koplampen en -achterlichten, Climatronic-airconditioning met twee zones, cruise control, een parkeerassistent met sensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en een Mijn Skoda Module met driejarig abonnement.