Skoda prijst vernieuwde Kodiaq

9 juni 2021 | Skoda heeft de KODIAQ op diverse fronten vernieuwd. De grote SUV heeft een aangescherpt uiterlijk, LED-koplampen zijn nu standaard en het interieur is verfijnd. Tegelijkertijd behoudt de KODIAQ zijn traditioneel sterke pluspunten. Hij is ruim én is onveranderd ook leverbaar als zevenzitter. De vernieuwde KODIAQ biedt keuze uit verschillende Business-uitvoeringen en is nu te bestellen vanaf 38.990 euro.

Vergeleken met zijn voorganger oogt de vernieuwde KODIAQ robuuster. De grille staat meer rechtop en de motorkap ligt nu wat hoger. LED-koplampen en aero-wielen geven het design een technisch tintje. LED matrixkoplampen zijn standaard op de Business-uitvoeringen. Skoda heeft ook het KODIAQ-interieur op alle fronten verfijnd. Zo is de grote SUV nu leverbaar met de Virtual Cockpit met 10,25 inch display en LED ambiente lichtfuncties. Voor het comfort zijn er nu meervoudigelektrisch verstelbare, met leder beklede stoelen met massage- en ventilatiefunctie. Met de Eco-stoelen biedt Skoda een duurzame optie: deze stoelen zijn bekleedmet stoffen die zijn gemaakt van gerecyclede materialen. En dan zijn er nog de infotainmentsystemen van de nieuwste generatie, die toegang bieden tot een breed scala aan online diensten.

In eerste instantie is de vernieuwde KODIAQ leverbaar met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI turbo-benzinemotor, die enige efficiency mede dankt aan cilinderuitschakeling. De KODIAQ is er direct als Business Edition met standaard onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, automatische airconditioning (2 zones),een achteruitrijcamera, Skoda CONNECT en Smartlink+ telefoonintegratie. Als Sportline Business combineert de KODIAQ veel luxe met sportieve in- en exterieuraccenten. De meest luxe uitvoering is de KODIAQ Business Edition Plus, met onder andere een zeventraps automatische transmissie, de Virtual Cockpit en Navigatie Columbus met 9,2 inch touchscreen.

De vernieuwde KODIAQ is vanaf 1 juni te bestellen bij de Nederlandse Skoda-dealers. Als Business Edition is hij er vanaf € 38.990. De prijzen van de Sportline Business en Business Edition Plus beginnen bij respectievelijk € 41.490 en € 44.690.

