Skoda kondigt Kodiaq RS aan

14 juni 2018 | Skoda kondigt de Kodiaq RS aan. Al voor zijn officiële introductie bewijst de Skoda Kodiaq RS, de eerste snelle SUV van het Tsjechische merk, dat hij zijn mannetje staat op 's werelds meest uitdagende circuit. Coureur Sabine Schmitz noteerde met de Kodiaq RS een nieuw ronderecord voor zevenpersoons SUV's op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring. De Skoda Kodiaq RS doorstond de beproeving in een tijd van 9:29.84.

De nieuwe 2.0 BiTDI in de Kodiaq RS is goed voor 176 kW / 239 pk. Daarmee bezorgt hij de grote SUV sportieve prestaties en een uitstekende responsiviteit, ook bij lage toerentallen. Binnen het Kodiaq modelprogramma is de 2.0-liter BiTDI dieselmotor exclusief voorbehouden aan de RS. Dankzij Dynamic Sound Boost is het vermogen van de sterke diesel nadrukkelijk hoorbaar.

Met het adaptieve Dynamic Chassis Control (DCC) inclusief Driving Mode Select en progressieve besturing was de vierwielaangedreven auto, die voor deze gelegenheid in de Eifel nog was gehuld in een camouflage-trim, ook geschikt voor zijn taak om een nieuw ronderecord op de Nordschleife te klokken.

Tijdens de recordronde was het Sabine Schmitz die de Kodiaq RS over de Nordschleife stuurde. Schmitz neemt regelmatig deel aan het Duitse lang-duurrace kampioenschap (VLN) en de 24-uurs race op de Nürburgring. In 1996 was ze zelfs de eerste vrouw die deze race won, een huzarenstukje dat ze een jaar later herhaalde. Dankzij een lange periode als bestuurder van de 'Ring Taxi' en als presentatrice van diverse auto TV-programma's heeft Schmitz wereldwijd een breed publiek aan haar weten te binden. Naar schatting heeft ze inmiddels meer dan 30.000 ronden op de Nordschleife op haar conto staan.

De Skoda Kodiaq RS beleeft zijn officiële wereldprimeur in oktober tijdens de autoshow van Parijs.