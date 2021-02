Skoda introduceert Fabia online edition

12 februari 2021 | Met de Fabia Online Edition introduceert Skoda een exclusie versie van de Fabia die alleen online besteld kan worden. Deze extra compleet uitgeruste Fabia is voor een private lease-tarief vanaf 299 euro per maand via enkele muisklikken online te bestellen. De Fabia Online Edition staat binnen 10 dagen voor de deur.

De Fabia Online Edition is standaard voorzien van metallic lak, Climatronic automatische airconditioning, cruise control, Radio Swing met 6,5 inch kleurentouchscreen en smartphone-integratie, DAB+, het Skoda 3D surround sound pakket, extra donker getinte ramen achter (Sunset) en fraaie lichtmetalen velgen. En dus hoeft de klant alleen nog maar de gewenste kleur aan te vinken, de looptijd te selecteren (van 24-48 maanden) en aan te geven hoeveel kilometers men per jaar verwacht te rijden.

Fabia Online Edition is voorzien van een 1.0 TSI Greentech benzinemotor (70 kW/95 pk). De auto wordt binnen tien dagen na de goedkeuring van de bestelling afgeleverd. Dat kan bij de Skoda-dealer, maar ook thuis of op het werk. Mocht de auto niet bevallen, dan is hij binnen een maand kosteloos in te leveren.

De Fabia Online Edition wordt geleverd met een private lease-contract van Skoda Private Lease. Dat betekent: rijden voor een vast maandbedrag (vanaf € 299). Bij dat bedrag is alles inbegrepen: onderhoud, reparatie, verzekering, motorrijtuigenbelasting en gratis vervangend vervoer. De berijder hoeft alleen nog maar te tanken. Het contract is na één jaar maandelijks opzegbaar en kan het kosteloos worden beëindigd als de berijder wordt geconfronteerd met onverwachte situaties als inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid, een echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. Skoda Private Lease is aangesloten bij het onafhankelijke Keurmerk Private Lease.

