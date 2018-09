Skoda Fabia nu ook met 1.0 Greentech-motor

10 september 2018 | De zojuist vernieuwde Skoda Fabia is vanaf nu ook leverbaar met de 1.0 Greentech 55 kW/75 pk benzinemotor. De zuinige krachtbron is onder andere beschikbaar voor de nieuwe Fabia Clever. Dit speciale introductiemodel is met z'n extra complete uitrusting leverbaar vanaf 17.790 euro voor de Hatchback en 18.690 euro voor de Combi. Tegelijkertijd biedt Skoda extra scherpe private lease-tarieven, waarmee de Fabia er is vanaf 229 euro per maand.

Recent heeft Skoda de nieuwe Fabia geïntroduceerd, met tal van verbeteringen op het gebied van vormgeving en techniek. Het compacte model is heeft een restyling voor de voor- en achterzijde gekregen, met voor het eerst LED-koplampen en -achterlichten. Ook heeft Skoda het interieur verfijnd, is het aanbod assistentiesystemen uitgebreid en is de Fabia voorzien van vele praktische 'Simply Clever'-functies.

Skoda levert de Fabia met 1.0-liter benzinemotoren. Nieuw is de 55 kW/75 pk 1.0-liter Greentech met indirecte brandstofinjectie en een handgeschakelde vijfversnellingsbak, die per direct leverbaar is.

In lijn met de introductie van de nieuwe Fabia lanceert Skoda een Fabia Clever introductie-uitvoering. Met het Ambition uitrustingsniveau als uitgangspunt biedt de Clever extra onder meer Climatronic, 15 inch lichtmetalen velgen, het navigatiesysteem Amundsen met 6,5 inch touchscreen en West-Europa kaarten inclusief één jaar Infotainment Online, parkeersensoren achter, een lichtsensor en speciale bekleding.

De Skoda Fabia Clever metde 1.0 Greentech benzinemotor met 55 kW/75 pk is leverbaar zolang de voorraad strekt. Prijzen starten vanaf € 17.790, wat in het geval van de Hatchback een klantvoordeel van 1.000 euro betekent. In combinatie met private lease is de nieuwe Fabia Clever er vanaf € 259 per maand. Er is een Fabia vanaf € 229 per maand.

Tijdelijk kunnen kopers van de Fabia met de nieuwe 1.0 Greentech benzinemotor met 55kW/75pk profiteren van een inruilpremie van € 1.500. Op de overige Fabia-motoren geldt een inruilpremie van € 700. Het maximaal klantvoordeel loopt hiermee op tot € 2.500.