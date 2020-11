Skoda ENYAQ

Skoda start productie ENYAQ iV

25 november 2020 | Skoda heeft in de fabriek in Mladá Boleslav het startschot gegeven voor de serieproductie van de ENYAQ iV. De 100% elektrische SUV is het eerste productiemodel van Skoda dat is gebaseerd op het elektrische MEB-platform van de Volkswagen Groep. In de nabije toekomst gaat Skoda dagelijks zo'n 350 exemplaren van de nieuwe SUV produceren, op dezelfde lijn waarop ook de OCTAVIA en KAROQ worden gebouwd. Daarmee is dit de enige productielijn van de Volkswagen Groep waarop zowel auto's op het MQB-platform als op MEB-basis worden geassembleerd.

