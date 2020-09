Skoda onthult ENYAQ iV

1 september 2020 | Skoda onthult de ENYAQ iV. De volledig elektrische SUV is het eerste productiemodel van de Tsjechische autofabrikant dat gebaseerd is op het modulaire MEB-platform voor elektrische auto's van de Volkswagen Group. De Skoda ENYAQ iV biedt keuze uit achter- of vierwielaandrijving en een actieradius van maximaal 510 km volgens de WLTP-cyclus. Een grote interieurruimte blijft een kenmerk van de modellen van dit merk. Skoda blijft zijn designtaal op consequente wijze doorontwikkelen, zodoende beschikt de nieuwe SUV over een nieuw interieurconcept dat Design Selections biedt in plaats van klassieke afwerkingsniveaus. Een bijzonder kenmerk is de exclusieve ENYAQ iV Founders Edition, die een eerbetoon vormt aan het 125-jarig bestaan van de fabrikant en waarvan de productie is beperkt tot 1.895 stuks.

De ENYAQ iV biedt een vergelijkbare hoeveelheid binnenruimte als een Skoda KODIAQ, hoewel dit model korter is dan een Skoda OCTAVIA. Tegen meerprijs sieren de verlichte Crystal Face, die ook beschikt over een geanimeerde Coming/Leaving Home-functie, en volledige LED Matrix-koplampen het opvallende front met de grote Skoda-grille. De full LED-achterlichten zijn voorzien van dynamische richtingaanwijzers en hebben ook een geanimeerde Coming/Leaving Home-functie.

De nieuwe designselecties vervangen de klassieke afwerkingsniveaus. Elke Design Selection, samengesteld door de interieurontwerpers van Skoda, zorgt voor een uniek interieur en is voorzien van natuurlijke, op duurzame wijze verwerkte en gerecyclede materialen. Een nieuwe, structuur van de beschikbare opties, in de vorm van tien themapakketten en enkele individuele opties, maakt het mogelijk om het model af te stemmen op de smaak van de eigenaar.

Het centrale display van de ENYAQ iV is met 13 inch groter dan dat van elke andere Skoda. Bovendien is de gloednieuwe SUV altijd online en biedt het model connectiviteit. Het opladen van de accu en de airconditioning in het interieur kunnen comfortabel op afstand worden aangestuurd via de Skoda Connect-app. Neuwe assistentiesystemen zijn onder andere de Travel Assist, die nu nog meer functies heeft, en de mogelijkheid om de auto op afstand in te parkeren.

Speciaal voor elektrische modellen heeft Skoda Simply Clever-oplossingen ontwikkeld, zoals een reinigingsmiddel voor de laadkabel, een beschermkap voor de laadaansluiting en een opbergvak voor de laadkabel onder de vloer van de bagageruimte. De nieuwe, in twee niveaus ingedeelde middenconsole, belooft veel ruimte. Een inzetstuk zorgt ervoor dat de vloer van de bagageruimte netjes en opgeruimd oogt. Bij de ENYAQ iV bevindt de traditionele Skoda-ijskrabber zich in de auto, om precies te zijn in de achterklep.

De ENYAQ iV maakt gebruik van de mogelijkheden die het modulaire MEB-platform voor de elektrische auto's van de Volkswagen Group te bieden heeft. Het MEB-platform bestaat uit het zogenaamde skateboard-platform, waarbij de accu in de vloer is verwerkt om ruimte te besparen. Drie accuvarianten, vijf vermogensniveaus variërend van 109 tot 225 kW en achter- of vierwielaandrijving, zorgen er voor dat dit model inspeelt op de uiteenlopende wensen en behoeften van berijders. Met een bereik van maximaal 510 km volgens de WLTP-cyclus is de ENYAQ iV een zorgeloze kilometersvreter. Bovendien kan hij aanhangwagens tot 1.200 kg (maximale hellingshoek 12%) trekken.

Met de ENYAQ iV wil Skoda elektrisch rijden in het populaire A-SUV segment bereikbaar maken, met een vanafprijs van € 39.990*voor het 62 kWh instapmodel. Daarmee levert Skoda een auto die standaard is voorzien van een 13 inch infotainmentdisplay, de mogelijkheid voor DC snelladen tot 50 kW (optioneel 100 kW op de 62 kWh en 125 kW op de 82 kWh batterijvariant) en standaard 6 jaar onderhoud. De Skoda ENYAQ iV is vanaf eind september 2020 in Nederland te bestellen, de eerste modellen arriveren in het eerste kwartaal van 2021 bij de Nederlandse Skoda-dealers.

Naast de reguliere uitvoeringen gaat Skoda de ENYAQ iV later volgend jaar tevens als exclusieve en bijzonder rijk uitgeruste Founders Edition leveren. Van deze laatstgenoemde uitvoering zullen 1.895 exemplaren worden gebouwd. Ze vormen een eerbetoon aan de geschiedenis van het merk, dat 125 jaar geleden door Václav Laurin en Václav Klement werd opgericht. Deze uitvoeringen worden in 2021 afgeleverd.

