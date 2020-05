Skoda kondigt ENYAQ aan

7 mei 2020 | Skoda kondigt de ENYAQ aan. Hij is de eerste elektrische auto van het merk, dat op het MEB-platform staat. De ENYAQ claimt een enorme binnenruimte, een aansprekend design en volop rijdynamiek. De ENYAQ biedt keuze uit drie accuversies en vijf vermogensvarianten. Het eerste model van de nieuwe generatie elektrische Skoda's arriveert begin 2021 in Nederland

De elektrische SUV van Skoda markeert het begin van een nieuw tijdperk. Het nieuwe MEB-platform gaf de designers van Skoda alle ruimte om een ruimtelijk interieur te ontwerpen dat bol staat van de technologie en de typische Simply Clever functies van het merk. Hij is 4.648 mm lang, 1.877 mm breed en 1.618 mm hoog, heeft een lange wielbasis van 2.765 mm en tot wel 585 liter bagageruimte. De laaddrempel ligt laag voor een SUV en dat maakt het inladen van grote spullen gemakkelijker.

De ENYAQ gaat keuze bieden uit een aantal verschillende uitvoeringen. De basisversies krijgen achterwielaandrijving, net als de Skoda's van vroeger. De meest krachtige uitvoeringen hebben een tweede elektrische motor, die de vooras aandrijft en de topversie kan tot 1.200 kg trekken. Het aanbod begint met een 109 kW sterke basisversie met een 55 kWh accu en een bereik van 340 kilometer. De 132 kW sterke versie met een 62 kWh accu heeft een actieradius van 390 km. De langste actieradius, van 500 kilometer, staat op naam van de 150 kW sterke, achterwielaangedreven versie met 82 kWh accu. De twee versies met vierwielaandrijving leveren respectievelijk 195 kW of 225 kW en zijn voorzien van de 82 kWh accu. Ze hebben allebei een bereik van maximaal 460 kilometer en de krachtigste variant sprint van 0 naar 100 km/u in 6,2 seconden.

De ENYAQ kan op drie verschillende manieren worden geladen. Dat kan thuis met zowel een 230-volt aansluiting (2.3kW) of een 11kW wallbox. Afhankelijk van de grootte van de batterij is hij op deze manier in 6 tot 8 uur op te laden. Met een DC snellader van 125 kW kan de accu naar verwachting in 40 minuten worden geladen van 10% naar 80%.

Het interieur van de ENYAQ staat bol van de connectiviteit- en infotainmentsystemen. Het centrale, 13-inch grote display is naar wens te combineren met een groot head-up display met augmented reality en de permanente internetverbinding staat borg voor doorlopend actuele informatie. Skoda past een groot aantal duurzame interieurmaterialen toe en klanten hebben keuze uit vele verschillende designs.

De ENYAQ is het nieuwste elektrische wapenfeit van Skoda, dat hard werkt aan de elektrificatie van het modellengamma en inmiddels drie leden van de iV-familie heeft geïntroduceerd. Het merk ontwikkelt zich van een traditionele autofabrikant naar een aanbieder van mobiliteitsoplossingen en investeert tegen 2021 twee miljard euro in het ontwikkelen van niet alleen elektrische auto's, maar ook een groot ecosysteem op het gebied van mobiliteit.

De marktintroductie van de ENYAQ wordt aangezet met de bouw van 1.895 exclusieve 'Founder's Editions' die speciaal zijn samengesteld om de oprichting van het merk in 1895 te vieren. De serieproductie van de Skoda ENYAQ start eind 2020, begin 2021 komt hij naar verwachting naar Nederland. Prijzen, specificaties en concrete timings worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.