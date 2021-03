Skoda ENYAQ iV start met First Editions

2 maart 2021 | Skoda pakt uit met First Edition-uitvoeringen van de ENYAQ iV, om de marktintroductie van de volledig elektrische SUV te vieren. De ENYAQ iV First Editions staan niet alleen voor een extra complete standaarduitrusting en prijzen vanaf 49.950 euro, maar ook voor de mogelijkheid om snel te kunnen genieten van elektrisch rijplezier.

Het First Edition-gamma van de ENYAQ iV biedt drie keuzes. Om te beginnen is er de ENYAQ iV 60 First Edition met een 132 kW / 180 pk sterke elektromotor en een 58 kWh accupakket, goed voor een theoretische actieradius van 405 kilometer. Naast standaard-voorzieningen zoals LED-verlichting, de Digital Cockpit en een infotainmentdisplay inclusief draadloze smartlink-technologie, beschikt de ENYAQ iV 60 First Edition over een pakket extra's. Dit bestaat uit zijn metallic lak, de 100 kW snellaadmogelijkheid, een achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór, 20 inch lichtmetalen velgen, het luxe 'Lodge'-interieur, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, trekhaakvoorbereiding en een warmtepomp.

Het luxe gevoel wordt versterkt door het Klimaat Pakket (met onder meer volautomatische 3-zone airconditioning en verwarmde voorstoelen), het Transport Pakket en het Comfort Pakket (met keyless entry en start, donker getinte ramen achter en draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons). Ook inbegrepen zijn het Licht Pakket (met bijvoorbeeld LED Matrix-verlichting) en het Assistentie Pakket (inclusief adaptieve cruise control met traffic jam assist, side assist, etc.). De ENYAQ iV 60 First Edition is verkrijgbaar voor € 49.950.

De ENYAQ iV 80 First Edition heeft een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor. Het 77 kWh accupakket maakt in theorie een actieradius van 508 kilometer mogelijk. Daarbij biedt de ENYAQ iV 80 First Edition meer luxe. Naast de al genoemde elementen is hij ook voorzien van: 21 inch lichtmetalen velgen, het 'Suite' interieur met lederen bekleding, een 125 kW oplaadmogelijkheid, een alarmsysteem en een elektrisch inklapbare trekhaak. Een ander specifiek ENYAQ 80 iV First Edition-element is het Sport Plus Pakket met Drive mode select, een multifunctioneel driespaaks sportstuur, dynamic chassis control en progressieve stuurbekrachtiging.

Het Comfort Pakket Plus heeft alles van het hierboven genoemde Comfort Pakket en daarbij Virtual pedal (openen van de achterklep met een voetbeweging) plus 3 jaar care connect. Ook het Klimaat Pakket krijgt een Plus met een verwarmde achterbank en voorruit. En met Travel Assist, dat onderdeel is van het Assistentie Pakket Plus, houdt de ENYAQ iV 80 First Edition automatisch afstand tot voorliggers terwijl hij binnen de wegmarkeringen blijft. De ENYAQ iV 80 First Edition is leverbaar voor € 61.760.

De ENYAQ iV 80 First Edition High laat zien dat het luxer kan. Dit topmodel onder de First Editions heeft ook een glazen panoramadak, 360 graden Area View, een head-up display en zijairbags achter. ENYAQ iV 80 First Edition High is er voor € 63.890.

