Skoda ENYAQ iV ook als Sportline

16 februari 2021 | De Skoda ENYAQ iV is ook leverbaar als SPORTLINE. Zwarte afwerkingsdetails, grote lichtmetalen velgen en een verlaagd sportchassis geven de Skoda ENYAQ iV SPORTLINE een stoere uitstraling die de dynamische rijeigenschappen onderstreept. Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een driespaaks multifunctioneel lederen sportstuur en sierlijsten in carbonlook zetten de toon in het interieur. Voor de ENYAQ iV SPORTLINE is er keuze uit drie aandrijflijnvarianten: de ENYAQ iV 60 met 132 kW, de ENYAQ iV 80 met 150 kW en later dit jaar de vierwielaangedreven ENYAQ iV 80x met een gecombineerd vermogen van 195 kW.

De Skoda ENYAQ iV SPORTLINE valt van buiten extra op door zijn glanzend zwarte afwerkingsdetails. De opvallende grille, raamomlijsting, dakrails en diffusor in de achterbumper dragen hier allemaal aan bij, net als het Skoda-logo en de badges op de achterklep. De robuuste sideskirts zijn in carrosseriekleur gespoten. Skoda levert de ENYAQ iV SPORTLINE met een afwijkende neus en SPORTLINE-badges op de voorschermen. Gepolijste 20 inch Vega of 21 inch Betria lichtmetalen velgen versterken het stoere voorkomen van de SUV.

De Skoda ENYAQ iV SPORTLINE heeft standaard LED Matrix-koplampen. Elke Matrix-grootlichtmodule is voorzien van 24 LED's, wat ervoor zorgt dat de bestuurder het grootlicht altijd aan kan laten staan zonder dat hij andere weggebruikers daarmee verblindt. De lichttechnologie schakelt automatisch afzonderlijke segmenten van de lichtstraal uit wanneer de camera op de voorruit voertuigen, personen en objecten detecteert die het licht weerkaatsen.

Met de lancering van de ENYAQ iV introduceerde Skoda een nieuw interieurconcept: de Design Selections. De Design Selections zijn gericht op leefomgevingen en vormen een aanvulling op de bestaande uitrustingslijnen. De kleuren en materialen zijn op elkaar afgestemd. Voor de ENYAQ iV SPORTLINE hebben de interieurontwerpers van Skoda een eigen Design Selection samengesteld. De interieurbekleding en de hemel zijn overwegend zwart. Het dashboard is bekleed met zwart kunstleer met grijze contraststiksels en is afgewerkt met carbon-look afwerkingsdetails die ook terug te vinden zijn op de deurpanelen. De vloermatten met grijze bies passen bij de rest van het interieur.

De SPORTLINE Design Selection omvat ook sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Deze zijn bekleed met Suedia microvezel en hebben grijze biezen. Het driespaaks multifunctionele lederen sportstuur met knoppen en kartelwieltjes is standaard. Het leer van het sportstuur is voorzien van grijze contraststiksels; de onderste spaak heeft een badge met het SPORTLINE-logo. De pedaalcovers hebben een aluminium look en versterken de SPORTLINE Design Selection nog meer.

Voor Skoda staat de toevoeging SPORTLINE synoniem voor een sportieve uitstraling en een dynamisch rijgedrag. Dat geldt ook voor de nieuwe volledig elektrische ENYAQ iV SPORTLINE. De elektromotor van de Skoda ENYAQ iV 60 SPORTLINE drijft de achterwielen aan, levert 132 kW en heeft een maximumkoppel van 310 Nm. De batterij heeft een capaciteit van 62 kWh (58 kWh netto) wat een theoretische actieradius van meer dan 400 kilometer in de WLTP-cyclus mogelijk maakt. De ENYAQ iV 80 SPORTLINE is uitgerust met een batterij van 82 kWh (77 kWh netto) en kan in theorie meer dan 520 kilometer afleggen volgens metingen naar de WLTP-cyclus. De motor levert 150 kW. Dezelfde accu zit ook in de ENYAQ iV 80 SPORTLINE. Samen met een tweede elektromotor beschikt deze SUV over vierwielaandrijving, heeft hij een vermogen van 195 kW en een maximumkoppel van 425 Nm. Het maximale bereik van deze variant is in theorie 500 kilometer in de WLTP-cyclus.

Skoda heeft het front met 15 millimeter en de achterkant met 10 millimeter verlaagd. De topsnelheid voor alle aandrijflijnvarianten is 160 km/u.

De Skoda ENYAQ iV SPORTLINE wordt vanaf voorjaar 2021 in Nederland bestelbaar. Prijzen en specificaties worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekendgemaakt.

