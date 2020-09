Skoda ENYAQ iV nu te bestellen

29 september 2020 | De Skoda ENYAQ iV is per direct te bestellen. In oktober opent Skoda de orderboeken voor de ENYAQ iV 60, met een prijs vanaf 39.990 euro. De levering van de ENYAQ iV start in het voorjaar van 2021. Van 29 september tot en met 18 oktober 2020 kunnen geïnteresseerden bij de Nederlandse dealers echter al kennismaken met Skoda's eerste elektrisch aangedreven SUV tijdens de ENYAQ iV roadshow.

De ENYAQ iV maakt gebruik van het MEB-platform, dat de Volkswagen Group speciaal voor elektrisch aangedreven modellen heeft ontwikkeld. Dankzij dit platform kunnen ENYAQ iV-klanten op termijn kiezen uit drie accuvarianten, vijf vermogensniveaus en achter- of vierwielaandrijving. Doordat de accu in de vloer is verwerkt, heeft elke ENYAQ iV een ruim interieur én een bagageruimte van 585 liter. De meest krachtige ENYAQ iV (80 4x4) mag aanhangers met een gewicht van maximaal 1.200 kg trekken.

Blikvangers in het interieur zijn het 13 inch infotainmentdisplay en de middenconsole met twee niveaus. De Skoda Connect app maakt het mogelijk om diverse functies op afstand te bedienen. Dan gaat het niet alleen om het aansturen van het laadproces van de accu, maar ook over het instellen van comfortvoorzieningen zoals de verwarming en airconditioning. Standaard op elke ENYAQ iV zijn onder meer LED-koplampen, 19 inch lichtmetalen velgen, de Digital Cockpit, een 13 inch infotainmentdisplay, DAB+ digitale radio, 2-zone Climatronic airconditioning en Skoda Connect met eCall.

Voor de ENYAQ iV stapt Skoda af van traditionele uitvoeringen. Een ENYAQ iV naar eigen wens samenstellen in vijf stappen begint met de keuze voor het accupakket. Aansluitend kiest de klant de interieurstijl, de velgen, de gewenste optiepakketten en eventueel nog individuele opties.

De ENYAQ iV maakt het rijden van een ruime en krachtige elektrisch aangedreven SUV mogelijk vanaf € 39.990. Voor dat bedrag staat de ENYAQ iV 60 klaar. Die beschikt over een 132 kW sterke elektromotor en een 58 kWh accupakket, dat een theoretische actieradius van 390 kilometer mogelijk maakt. Deze ENYAQ iV is geschikt voor snelladen met 50 kW of optioneel zelfs met 100 kW. In het laatste geval is de auto afhankelijk van de technische vereisten in 40 minuten op te laden van 10 tot 80 procent. De ENYAQ iV 60 is naar verwachting vanaf medio oktober 2020 te bestellen.

De ENYAQ iV 80 is nu al bestelbaar, vanaf € 46.990. Deze uitvoering beschikt over een elektromotor met een vermogen van 150 kW, die wordt gevoed door een accupakket met een capaciteit van 77 kWh. Daarmee is in theorie een actieradius van 510 kilometer mogelijk. Uiteraard is ook deze ENYAQ iV geschikt voor snelladen (maximaal 125 kW). De ENYAQ iV 80 beschikt daarnaast onder andere ook standaard over een chromen dakrailing, achteruitrijcamera en drive mode select. Het trekgewicht (geremd) van zowel de ENYAQ iV 60 als de ENYAQ iV 80 is 1.000kg. Skoda biedt via Shuttel oplaadmogelijkheden op maat aan (laadpunten, laad-/mobiliteitspassen), zowel voor thuis als op het werk.

Begin 2021 wordt het ENYAQ iV-gamma verder uitgebreid met de beschikbaarheid van de ENYAQ iV 50, voorzien van een 109 kW elektromotor en een theoretisch bereik van 340 kilometer. Ook is dan de vierwielaangedreven ENYAQ iV 80 met de 195 kW sterke unit te bestellen. In de tweede helft van 2021 volgt vervolgens het absolute topmodel in het programma: de ENYAQ iV vRS, voorzien van een 225 kW sterke elektromotor waarmee deze vierwielaangedreven SUV in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u sprint. De theoretische actieradius voor beide vierwielaangedreven versies betreft 460 kilometer.

De levering van de ENYAQ iV-modellen start in het voorjaar van 2021. Elke ENYAQ iV wordt standaard geleverd met twee jaar fabrieksgarantie, tot 6 jaar onderhoud en de wettelijk 8 jaar garantie op de accu (max. 160.000 km).

