Vooruitblik | De Skoda Superb en Skoda Citigo zijn aangepast voor modeljaar 2020. In de regel wordt zo'n verjongingskuur afgedaan met een nieuwsbericht. Als een vernieuwde auto ├ęcht anders rijdt, volgt een proefrit. Maar Skoda nodigt de wereldpers uit om slechts het nieuws over de vernieuwde Superb en Citigo wereldkundig te maken. Wat maakt de vernieuwde Superb en Citigo zo belangrijk?

Elektrificatie! Dat is was de vernieuwde Superb en Citigo zo belangrijk maakt, dat alleen een aankondiging (dus geen proefrit!) van deze facelift al voldoende is om de pers uit te nodigen. De Superb krijgt een plug-in hybrid aandrijflijn en de Citigo wordt de eerste geheel elektrische Skoda.

Superb iV

Toen de Skoda Superb in 2015 werd geïntroduceerd, hadden de ontwerpers al rekening gehouden met eventuele alternatieve aandrijvingen in de toekomst. Het platform bood al ruimte voor accu's en de motorruimte bood voldoende plek voor extra techniek. Sinds 2015 is de accu-techniek sterk verbeterd en daarom is juist dit het moment om de Superb te voorzien van een elektrische (hulp)motor. Ook niet onbelangrijk: vanaf 2020 worden nieuwe Europese belastingmaatregelen geïntroduceerd met betrekking tot elektrische auto's en juist dan kunnen fabrikanten hier winst behalen.

De Superb plug-in hybrid (genaamd "iV") krijgt een accu van 13 kWh die in de vloer wordt verwerkt. De bagageruimte blijft daarom (bijna) even groot en zelfs de extra bergruimte onder de laadvloer blijft behouden. Op een volle accu kan de Superb 55 km afleggen (WLTP norm), daarna kan worden geladen via het stopcontact thuis of via een publiek laadpunt (3.5 uur). De aansluiting voor het laden is in de grille verwerkt, wat Autozine betreft een onhandige locatie die onnodig gevaarlijk parkeren (neus vooruit) forceert.

De benzinemotor en de elektromotor in de Superb leveren samen 218 pk. In theorie bedraagt de gemiddelde uitstoot 40 gram co2 per kilometer. In de praktijk is het verbruik van iedere plug-in hybrid sterk afhankelijk van hoe vaak de bestuurder laadt. Wie iedere 55 km trouw de accu's laadt, zal simpelweg geen brandstof verbruiken. Hoe minder wordt geladen, hoe hoger het verbruik.

„De Superb iV wordt dankzij plug-in hybride techniek nog comfortabeler en tegelijkertijd schoner. De Citigo is uitgekozen als eerste volledig elektrische auto omdat Skoda als beleid heeft om techniek betaalbaar te maken“

Citigo-e iV

De Citigo wordt voor de tweede keer in zijn levensloop gefacelift. Dit keer betreft het echter niet het uiterlijk of de uitrusting, maar de techniek. Ook bij de Citigo werd tijdens het eerste ontwerp al rekening gehouden met alternatieve aandrijving. Sterker nog: de Volkswagen Up! (techniek gelijk aan de Citigo) is al geruime tijd leverbaar als elektrische auto, genaamd e-Up!

Voor deze tweede generatie van de kleine elektrische auto van de Volkswagen groep (Skoda is de eerste, de Volkswagen Up! en Seat Mii volgen spoedig) is de techniek geheel nieuw. De technici hebben naar eigen zeggen niet tot op de laatste millimeter, maar zelfs tot op de halve millimeter ruimte gezocht voor accu's en techniek. Omdat de accu-techniek sinds de introductie van de e-Up! (in 2014) sterk is ontwikkeld, kan de Citigo-e 265 km afleggen op een volle accu volgens de WLTP-norm. Ook een efficiëntere elektromotor (81 pk / 210 Nm) draagt daar een steentje aan bij. Opladen aan een publiek laadpunt (7.2 kW) duurt 4 uur, thuis opladen (2.3 kW) kost 12.5 uur.

Voor deze "facelift" is het uiterlijk van de Citigo nauwelijks aangepast. Wel is de stroomlijn op details verbeterd. De knipperlichten zijn in de buitenspiegels verwerkt, de grille is gesloten en de velgen hebben een ontwerp dat de wind beter geleidt. Er zijn nieuwe kleuren voor de Citigo aangekondigd, maar tijdens de presentatie konden die nog niet worden getoond.

Tijdens de presentatie is alleen de prijs in Duitsland bekend gemaakt en die blijft "onder de 20.000 euro". Omdat in Nederland nauwelijks belasting wordt geheven op elektrische auto's, zal die prijs in Nederland niet veel hoger zijn en daarmee is de Skoda Citigo-e iV echt baanbrekend. Bovendien is dit precies wat Skoda belooft: techniek bereikbaar maken voor een zo groot mogelijke doelgroep. Tel daarbij op dat elektrisch rijden per kilometer zo'n 75% goedkoper is dan rijden met een benzineauto en het is duidelijk dat Skoda spectaculair nieuws in huis heeft!

Conclusie

Was het terecht dat Skoda de voltallige wereldpers liet invliegen om nieuwe versies van twee reeds bestaande auto's te tonen? Zeker! Skoda gaat elektrisch en dat is groot nieuws. Daarbij gaat het niet om de techniek zelf, want die verschilt nauwelijks van andere autofabrikanten. Het gaat om de manier waarop Skoda de nieuwe techniek beschikbaar stelt.

Skoda heeft de Superb en Citigo als eerste voorzien van elektrische aandrijving. De keuze voor de Superb is gemaakt omdat het topmodel moet laten zien waartoe een fabrikant in staat is. De Superb iV wordt dankzij plug-in hybride techniek nog comfortabeler en tegelijkertijd schoner. De Citigo is uitgekozen als eerste volledig elektrische auto omdat Skoda als beleid heeft om techniek betaalbaar te maken. Afgaande op de prijs in Duitsland slaagt Skoda daar niet alleen in, maar zal het merk de markt voor elektrische auto's zelfs flink gaan opschudden. Wordt vervolgd...