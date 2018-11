Autotest | SUV's zijn populair. Wie succes wil boeken, moet een SUV aanbieden. Seat deed dat al met de compacte Arona en de middelgrote Ateca. Nu rondt Seat het aanbod van SUV's af naar boven met de Tarraco. Daarmee is niet alleen het aanbod van SUV's compleet, maar heeft Seat ook een nieuw topmodel. Weet de Tarraco te overtuigen als de ultieme Seat?

Eerst de naam. Voorheen werden Seats vernoemd naar steden in Spanje. Wie de stad "Tarraco" opzoekt, zal op niets uitkomen. De naam is namelijk het resultaat van een prijsvraag van Seat, waarbij deelnemers een naam mochten bedenken. Wel is Tarraco afgeleid van een Spaanse plaatsnaam, namelijk Tarragona.

Ruimte

De Tarraco zelf is ook afgeleid van bestaande zaken. Seat is onderdeel van de Volkswagen-groep en dat heeft een platform ontwikkeld waarop relatief eenvoudig met standaard componenten een auto kan worden gebouwd. De Tarraco staat op het zogenaamde "MQB-A" platform, maar dan met verlengde wielbasis. Om niet te veel te concurreren met andere SUV's van de Volkswagen-groep is de Tarraco een slag kleiner dan de Volkswagen Touareg en Audi Q7. Tegelijkertijd is de Tarraco groter dan de Volkswagen Tiguan (+25 cm, of +4 cm voor de Tiguan AllSpace), Audi Q5 (+8 cm) en Skoda Karoq (+4 cm).

De ruimte wordt gevuld met vijf of optioneel zeven zitplaatsen. De ruimte voorin is welhaast overweldigend. Dat is te danken aan de uitgesproken hoge zit en de enorme beweegruimte rondom de voorstoelen. De beenruimte achterin is uitstekend, mits de achterbank geheel naar achteren is geschoven. De optionele tafeltjes achterin zitten zo hoog, dat ze de knieën van de achterpassagiers niet raken wanneer ze zijn ingeklapt (een fout die veel andere autofabrikanten wel maken). De hoofd- en beenruimte op de derde zitrij is minimaal, alleen kleine kinderen passen hier. De Tarraco is daarmee wel ruim, maar niet zo overweldigend ruim als de Seat Alhambra.

Uitrusting

De Taracco is bedoeld als topmodel van Seat, dus de uitrusting is royaal. Als het gaat om actieve veiligheid (ongelukken voorkomen), biedt de Tarraco een uiterst prominent aanwezige Lane Assist (binnen de lijnen op het wegdek blijven), Front Assist (automatisch remmen voor fietsers en voetgangers), dodehoek-detectie en verkeersbord-herkenning. De Xcellence uitvoering biedt adaptieve cruise-control, waarmee de Tarraco zelf een veilige afstand bewaart tot de voorligger. Op het gebied van passieve veiligheid (ongeluk zo goed mogelijk opvangen) is voorzien in een systeem om automatisch hulpdiensten op te roepen.

Het optionele Beats audiosysteem klinkt netjes, maar heeft weinig karakter. De opzet lijkt vooral om fouten te voorkomen. De digitale cockpit werkt in de praktijk heel prettig: de bestuurder kiest welke informatie hoe en waar getoond wordt.

„Omdat SUV's tegenwoordig veel gewilder zijn dan MPV's, was het logisch om van het nieuwe topmodel en ruimtewonder een Sports Utility Vehicle te maken“

Motoren

Bij de eerste aankondiging van de Tarraco meldde Seat direct trots dat de auto klaar is voor alternatieve aandrijvingsvormen. Een plug-in hybrid is inmiddels aangekondigd. Bij de introductie begin 2019 staan echter alleen conventionele benzine- en dieselmotoren op het programma. Voor benzine is dat een 1.5 liter TSI (150 pk) of een 2.0 liter TSI (190 pk). Die laatste is standaard gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. De dieselmotor is altijd een 2.0 TDI die afhankelijk van de gekozen variant goed is voor 150 of 190 pk. Ook hierbij geldt dat de sterkere versie altijd wordt geleverd in combinatie met een automaat en vierwielaandrijving.

Voor deze test is eerst gereden met de 190 pk sterke variant van de dieselmotor en die laat zich omschrijven als goedmoedig en terughoudend. De gevraagde prestaties worden uiteindelijk allemaal geleverd, maar de automaat aarzelt vaak (trekt vaak in de 2e versnelling op!) en probeert vooral het verbruik te beperken. Continu hoge snelheden op de buitenweg zijn geen probleem. Ook bij 130 km/u blijft de "Tarraco 2.0 TDI 4Drive" comfortabel en stil; geluiden van rijwind of banden zijn minimaal.

De populairste motor zal naar verwachting de 1.5 TSI worden. Dit is de basismotor en dat voelt ook zo. Na een koude start ontbreekt het de motor aan souplesse, waardoor onbedoeld wat houterig wordt (weg)gereden. Eenmaal warmgereden is de motor stil, maar is merkbaar dat de krachtbron bijna moet vechten tegen het enorme wagengewicht. Het gaspedaal dieper intrappen resulteert in motorgeluid, maar nauwelijks in meer snelheid. Ook wanneer uiterst kalm wordt gereden op de snelweg, moet de motor zoveel inspanning leveren dat 8 liter per 100 km het best haalbare was. Wie vlot wil doorrijden moet vaak terugschakelen en het toerental boven de 3.000 tpm houden en dan zijn de prestaties ruim voldoende. Dat is echter vermoeiend en zorgt er ook voor dat het gemiddelde testverbruik uiteindelijk toenam tot 9.5 liter per 100 km.

Weggedrag

Zoals eerder genoemd, is de Tarraco leverbaar met vierwielaandrijving en dus moet de auto zich thuisvoelen op de openbare weg en in het terrein. Om in alle gevallen het best mogelijke weggedrag te kunnen bieden, heeft Seat gekozen voor "Dynamic Chassis Control" (DCC). Dat staat voor een variabel instelbaar onderstel dat kan worden aangepast aan de rijstijl (sportief, comfortabel) of de weersomstandigheden (sneeuw, modder, etc.). Het verschil tussen deze standen is subtiel. In de praktijk is de Tarraco goedmoedig, voorspelbaar en vertrouwenwekkend.

In het terrein zijn de sterke motoren in het voordeel (veel vermogen bij een laag toerental) en is de Tarraco in staat om onder steile hoeken te rijden en serieuze hellingen te beklimmen. Diverse elektronische hulpmiddelen maken terreinrijden makkelijker.

Conclusie

Is de Tarraco een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod van Seat? En weet de Tarraco zich te onderscheiden van de vele andere SUV's van de zustermerken van Seat? Het antwoord op beide vragen is "ja". Om met het laatste te beginnen: de maatvoering is niet toevallig zo gekozen dat de Tarraco groter is dan de bestaande modellen met een vergelijkbaar prijskaartje, maar niet groter dan de echte topmodellen uit het hoogste segment. Daarmee wordt deze Seat aanvankelijk gekozen met het gezonde verstand, terwijl het speelse imago van Seat inspeelt op het gevoel.

Tegelijkertijd is de Tarraco een zinvolle aanvulling op het aanbod van Seat. Tot nu toe was het grootste en meest luxueuze model de Alhambra en dat model is na bijna negen jaar nodig aan vervanging toe. Omdat SUV's tegenwoordig veel gewilder zijn dan MPV's, was het logisch om van het nieuwe topmodel en ruimtewonder een Sports Utility Vehicle te maken. Daarbij zet de Tarraco de toon als topmodel met de rijke uitrusting en geslaagde vormgeving. De hoge zit, de hoge mate van comfort en het machtige gevoel tijdens het rijden zorgen ervoor dat de Tarraco echt overtuigt als topmodel.