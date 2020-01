Seat onthult 4e generatie Leon

28 januari 2020 | Met de onthulling van de nieuwe Leon wil Seat het compacte segment opschudden. Naast een uitgesproken dynamisch design legt de vierde generatie Leon de lat op alle fronten hoger. Hij is efficiƫnter, sportiever en veiliger dan voorheen. En hij claimt alle voordelen van maximale connectiviteit.

Het design van de nieuwe Leon is nog meer uitgesproken dan zijn voorganger. Hij valt op door een mix van scherpe en ronde lijnen. De LED-koplampen zijn iets naar achteren geplaatst. Dat resulteert in een wenkbrauw-effect waarmee de Leon er direct uitspringt. Ook de achterzijde met een prominente spoiler en LED-verlichting over de gehele breedte van de auto maken de nieuwe Leon zeer herkenbaar.

De nieuwe Leon wordt standaard geleverd met LED-koplampen. Optioneel is hij er ook met full LED-verlichting. 22 LED's per koplampunit verzorgen daarbij alle lichtfuncties (dimlicht, grootlicht, dagrijverlichting en dynamische richtingaanwijzers) en ze dragen bij aan de niet te missen Leon-signatuur, dankzij de kenmerkende strakke LED-lijnen in de koplampen. Elke Leon heeft in de buitenspiegels geïntegreerde LED-richtingaanwijzers. Modellen met full LED-verlichting projecteren de Spaanse welkomstgroet 'Hola!' op de grond zodra de Leon wordt ontgrendeld. Bovendien verwelkomt deze verlichting de bestuurder al vóór vertrek met een opvallende lichtanimatie bij het ontgrendelen van de auto.

Het dashboard is vlak vormgegeven, waardoor het lijkt te zweven. Het centraal geplaatste, (10,1 inch) grote infotainmentdisplay is een echte blikvanger. Het is te bedienen door aanraking en met gebaren. Hierdoor is het aantal knoppen en schakelaars sterk teruggebracht. Ook dit draagt bij aan de uitstraling. Het ambient lighting system creëert met een boog van licht een interieursfeer naar wens, en zorgt voor de nodige interactie. Het verwelkomt de inzittenden en speelt een belangrijke rol op het gebied van veiligheid. Assistentiesystemen als dodehoekherkenning en vermoeidheidsherkenning maken voor het waarschuwen van de bestuurder namelijk gebruik van de lichtsignalen die dit systeem kan afgeven.

De nieuwe Leon is de eerste Seat die volledig "connected" (verbonden met Internet) is. De spil daarbij is het Seat digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) met een 10,25 inch display. De bestuurder kan zelf bepalen wat op dit beeldscherm wordt weergegeven. Ook een infotainmentsysteem is altijd standaard. De basisversie beschikt over een 8,25 inch display dat compatibel is met smartphones en audio. Bij het uitgebreidere systeem met 10 inch scherm en navigatie is online 3D-navigatie inbegrepen. Het display heeft touch- en gebarenbediening. Bovendien vergemakkelijkt de stembediening van dit systeem de interactie tussen bestuurder en auto. Smartphone integratie (Full Link) maakt het mogelijk om mobiele apparaten (Android en iOS) via Android Auto of Apple CarPlay draadloos met de auto te verbinden. Met de optionele antenne versterker voor smartphones zijn deze ook eenvoudig draadloos op te laden.

Een geïntegreerde SIM-kaart (eSIM) zorgt ervoor dat de Leon altijd online is. Diverse functies maken gebruik van realtime informatie uit de cloud. Zo wordt navigeren efficiënter en preciezer via 'live' verkeersinformatie. Dankzij de eSIM zijn ook automatische noodoproepen mogelijk. In een later stadium kunnen infotainment-apps via de eSIM automatisch een update krijgen. Ten slotte is er nog de Seat CONNECT app, waarmee vele functies op afstand zijn te bedienen en waarmee de status van de auto op elk gewenst moment is te raadplegen.

De Leon wordt leverbaar met benzine- (TSI) en dieselmotoren (TDI). Daarnaast komen er mild-hybrideversies (eTSI) en een plug-in hybridevariant (eHybrid). Alle benzinemotoren beschikken over directe brandstofinspuiting en turbotechnologie. De 1.0 TSI driecilinder is er in twee vermogensvarianten: 66 kW / 90 pk en 81 kW / 110 pk. Ook de viercilinder 1.5 TSI biedt keuze uit twee vermogens: 96 kW / 130 pk en 110 kW / 150 pk. De 2.0 TDI is er met 85 kW / 115 pk in combinatie met handmatige transmissie of 110 kW / 150 pk gecombineerd met een DSG-automaat.

De 48V mild-hybridetechnologie (eTSI) is beschikbaar voor zowel de 1.0 TSI als de 1.5 TSI. De eTSI-uitvoeringen worden standaard geleverd met een DSG-automaat. In de Leon eHybrid met standaard automaat gaat een 1.4 TSI benzinemotor een samenspel aan met een elektromotor, die wordt gevoed door een 13 kW lithium-ion accupakket (systeemvermogen 150 kW/204 pk). De elektrische actieradius bedraagt zo'n 60 kilometer (WLTP).

De nieuwe Leon wordt gebouwd op het doorontwikkelde (evo-)MQB platform en is flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. De vijfdeursversie is met een lengte van 4,37 meter 8,6 cm langer dan zijn voorganger. Hij is 1,80 meter breed (-1,6 cm) en 1,46 m hoog (-0,3 cm). De wielbasis van 2,69 meter (+ 5,0 cm) staat aan de basis van het passagierscompartiment. De inhoud van de bagageruimte bedraagt 380 liter. De nieuwe Leon Sportstourer is 4,64 meter lang (+9,3 cm), 1,80 meter breed (-1,6 cm) 1,45 meter hoog (- 0,3 cm) en heeft net als de vijfdeurs een wielbasis van 2,69 meter. Een bagageruimte met een inhoud 617 liter (30 liter meer dan bij de vorige generatie) is tekenend voor de veelzijdigheid van de nieuwe Sportstourer.

De meest geavanceerde assistentiesystemen van dit moment, zoals de predictive adaptive cruise control, dodehoekherkenning (Blind Spot Detection) en uitparkeerassistent (Rear Cross Traffic Assist), 'lezen' de omstandigheden en de omgeving en komen op basis daarvan automatisch in actie. Zo maken ze de nieuwe Leon tot de veiligste Seat tot nu toe. Adaptieve onderstelregeling (DCC) maakt het mogelijk om het rijgedrag aan te passen aan eigen wensen en/of aan de wegomstandigheden. De adaptieve ondersteltechnologie leest de rij-omstandigheden en houdt rekening met stuur-, acceleratie- en remgedrag. Zo komt het systeem onder alle omstandigheden tot een optimale afstemming van vering en demping.

De nieuwe Seat Leon wordt in het tweede kwartaal van 2020 op de Nederlandse markt verwacht. Er is dan keuze uit drie uitvoeringen: Reference, Style en FR. De exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.