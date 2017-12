Seat Leon Cupra-R komt naar Nederland

8 december 2017 | De meest exclusieve Seat Leon CUPRA staat in de startblokken. Van de 799 Leon CUPRA R modellen die er worden geproduceerd, komen er zes naar Nederland. Ze beschikken over een 221 kW / 300 pk sterke 2.0 TSI met zestraps DSG-automaat. Details van koolstofvezel en koperkleurige accenten zijn de exclusieve blikvangers. Hij is er in Pirineos Grey of Midnight Black. Andere keuzemogelijkheden zijn er niet: alle fabrieksopties worden standaard meegeleverd. De Leon CUPRA R is er voor 56.900 euro.

Dankzij de 2.0 TSI met 221 kW/300 pk en een koppel van 380 Nm levert de Leon CUPRA R welhaast sportwagenprestaties. Mede dankzij de snel schakelende DSG-transmissie met dubbele koppeling duurt de sprint van 0-100 km/u 5,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

De Seat Leon CUPRA R is opvallend exclusief. Zo zijn de voor- en achterspoiler, de sideskirts en de diffuser gedeeltelijk uitgevoerd in koolstofvezel. De voorspoiler, de spiegels, de 19-inch lichtmetalen velgen en de Seat-logo's zijn afgewerkt met een fraai contrasterende koperkleur, die speciaal voor dit model is ontwikkeld. Ook de verbrede wielkasten, de extra donker getinte ruiten achter en de Full LED-koplampen dragen bij aan de krachtige uitstraling. De Leon CUPRA R is er naar keuze in Pirineos Grey of Midnight Black.

Ook in het interieur komt het bijzondere karakter van de Leon CUPRA R naar voren. De met leer en alcantara beklede kuipstoelen (met stoelverwarming) springen direct in het oog, ook al omdat ze zijn afgewerkt met koperkleurige stiksels. De exclusieve koperkleur komt ook op andere plaatsen terug. Zo zijn onder meer de ventilatieroosters, de middenconsole en het Seat-logo op het stuur afgewerkt in deze CUPRA R-tint. Andere blikvangers in het interieur zijn de specifieke CUPRA R-cockpit met onder andere witte wijzerplaten en het multifunctionele sportstuur, dat met alcantara is bekleed.

Het topmodel beschikt ook over het Media system Navi Plus met 8-inch touchscreen en voorzieningen zoals 3D-navigatie, SMS-mogelijkheid, 10 GB harde schijf, Wlan, gratis navigatie-updates (3 jaar), Bluetooth telefonie en audio-streaming, CD/DVD-speler, SD-kaartlezers en AUX- en USB-aansluiting. Het krachtige BEATS Audio-systeem en DAB+ zijn inbegrepen. Voor de veiligheid wordt de Leon CUPRA R standaard geleverd met Adaptive Cruise Control, Front Assist, Licht-/regensensor en een automatisch dimmende binnenspiegel.