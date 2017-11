SEAT Arona vanaf 9 november bij de dealer

2 november 2017 | De Seat Arona staat vanaf 9 november 2017 bij de Nederlandse dealers. Daarmee betreedt SEAT het compacte crossover-segment, dat in ruim twee jaar tijd is verviervoudigd. SEAT luidt de Nederlandse introductie van de Arona in met zogenaamde Launch Editions. In 2018 volgen de reguliere Arona-uitvoeringen.

De SEAT Arona is 4,14 meter lang, 1,78 meter breed en 1,54 meter hoog. SEAT is het eerste merk waar het nieuwe MQB A0-platform werd ingezet en de Arona is na de Ibiza het tweede model dat er nu gebruik van maakt. Het platform is flexibel van opzet. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de Arona ten opzichte van de Ibiza een langere wielbasis heeft. De platformstrategie heeft belangrijke voordelen. Om de dynamiek te benadrukken, is bij uitvoeringen met een vermogen vanaf 85kW/115 pk een XDS-sperdifferentieel inbegrepen.

De Arona wordtj standaard geleverd met Front assist, Hill hold control, vermoeidheidsherkenning en het Multi collision braking system dat doorschieten na een aanrijding voorkomt en zo vervolgschade helpt voorkomen. Optioneel is hij te bestellen met Rear cross traffic assist en Blind spot detection. Park assist maakt automatisch inparkeren mogelijk, zowel in vakken parallel aan, als haaks op de rijbaan. De eveneens leverbare Adaptive cruise control met Stop&Go-functie (i.c.m. DSG automaat) is ook een feature die normaal alleen in hogere klasses te vinden is. Connectiviteit en comfort gaan hand in hand in de Arona. Hij is er met Keyless entry & go, achteruitrijcamera, 8 inch glazen touchscreen, draadloze telefoonlader en BeatsAudio. Uiteraard is ook de Arona volledig connected dankzij Apple Car Play, Android Auto en Mirror Link. Vanaf medio 2018 is de Arona tevens leverbaar met een digitale cockpit.

De motoren die leverbaar zijn voor de Arona hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Zo beschikken ze allen over directe injectie, turbotechnologie en een automatisch start/stop systeem. De 1.0 TSI driecilinder benzinemotor is er in twee vermogensvarianten. Om te beginnen is er de versie met 70 kW / 95 pk en een koppel van 175 Nm (tussen 2.000-3.500 tpm). Deze 'lichtgewicht' (1.165 kg inclusief bestuurder) wordt geleverd in combinatie met een handgeschakelde vijfbak. De Arona sprint dan in 11,6 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 173 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 4,9 l/100 km (CO2: 111 g/km).

De versie met 85 kW / 115 pk en 200 Nm (eveneens tussen 2.000-3.500 tpm) is er met zesbak of zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. Beide halen ze een topsnelheid van 182 km/u. De handgeschakelde versie sprint in 9,8 seconden van 0-100 km/u (DSG 10,0 s). Het gemiddelde verbruik varieert van 4,9-5,0 l/100 km (CO2:113-114 g/km).

In een later stadium volgt de 1.5 TSI EVO viercilinder met actieve cilinderuitschakeling. Deze is er uitsluitend voor de Arona FR en is dan gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De 1.6 TDI is er met 70 kW / 95 pk (met vijfbak of zeventraps DSG) of 85 kW / 115 pk (6-bak). Later in 2018 verschijnt de Arona 1.0 TGI met 66 kW / 90 pk, die geschikt is voor het gebruik van CNG (aardgas).

SEAT introduceert de Arona in een aantal Launch Editions. Standaard beschikt de Style Launch Edition over een multifunctioneel lederen stuurwiel, elektrisch verstelbare buitenspiegels, 16 inch lichtmetalen velgen, Media system Colour, cruise control, vermoeidheidsherkenning, LED dagrijverlichting, LED achterlichten, een middenarmsteun vóór, een opbergvak onder de bestuurdersstoel en parkeersensoren achter. De Arona Xcellence Launch Edition vult de uitrusting van de Style Launch Edition aan met Keyless entry & go, parkeersensoren voor en achter, Park assist, achteruitrijcamera, Media system Navi met 8 inch touchscreen, Climatronic volautomatische airconditioning, regen- en lichtsensor, elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmende binnenspiegel en coming/leaving home-lichten. De sportieve Arona FR Launch Edition heeft ten opzichte van de Xcellence onder andere SEAT Drive Profile, sportstoelen, 17 inch lichtmetalen velgen, een diffuser met chromen sierstukken en extra donker getinte ramen achter. Een achteruitrijcamera en Keyless entry & go zijn optioneel voor de FR Launch Edition.

De SEAT Arona Launch Editions zijn alleen in 2017 leverbaar en inmiddels te bestellen bij de SEAT-dealers, waar ze op 9 november hun opwachting maken. De prijslijst van de SEAT Arona start bij € 22.290 voor de 1.0 TSI 95 pk Style Launch Edition.