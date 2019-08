Mattias Ekstrom gaat elektrisch met CUPRA

27 augustus 2019 | CUPRA is een samenwerking aangegaan met Mattias Ekström, die zich heeft opgeworpen als nieuwe e-ambassadeur van het merk. De Zweedse coureur gaat zich bezighouden met CUPRA's elektrische autosportstrategie en wordt tegelijkertijd officieel CUPRA e-Racer fabriekscoureur. Tijdens de IAA in Frankfurt wordt Ekström officieel als CUPRA merkambassadeur gepresenteerd.

Mattias Ekström is voormalig FIA World Rallycross kampioen, tweevoudig DTM-kampioen en won de Race of Champions drie keer. Hij racet al meer dan 25 jaar in uiteenlopende toerwagen-, rally- en kartkampioenschappen, en wordt breed erkend als één van de meest veelzijdige coureurs ter wereld.

CUPRA is zich er terdege van bewust dat alternatieve aandrijfconcepten de toekomst van de autosport gaan bepalen. Daarom werken de engineers van CUPRA nauw samen met Mattias Ekström bij het testen van de CUPRA e-Racer en de ontwikkeling van toekomstige elektrische racers. "De samenwerking met CUPRA is een logische stap voor mij. Na een autosportcarrière die werd gedomineerd door auto's met verbrandingsmotoren, wil ik met CUPRA - dat sinds zijn oprichting al pioniert in elektrisch racen - graag de overstap maken naar elektrische autosportvormen," aldus de nieuwe merkambassadeur van CUPRA.

De CUPRA e-Racer was het allereerste voorbeeld van het potentieel dat CUPRA in elektrisch racen ziet. Maar het is slechts een voorbode van de technologische mogelijkheden van het merk. "Elektro-aandrijving gaat de basis worden van CUPRA's autosportstrategie. Gebruikmakend van Mattias' race-ervaring en innovatiekracht zijn we op weg naar een nieuwe toekomst in de racerij en ontwikkelen we nieuwe initiatieven voor de internationale autosportwereld," verklaart Antonino Labate, Directeur Strategie, Business Development en Operations.

Afgelopen jaar presenteerde CUPRA met de CUPRA e-Racer 's werelds allereerste 100 procent elektrische toerwagen. Deze racewagen levert 300 kW aan continuvermogen en een piekvermogen van 500 kW (680 pk). Hij klokt een topsnelheid van 270 km/u, sprint in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft 8,2 seconden nodig voor de acceleratie van 0-200 km/u.

Met de Formentor concept car blikte CUPRA recent al vooruit op een elektrische toekomst. Volgende maand presenteert het merk opnieuw een exclusief, geheel elektrisch aangedreven studiemodel dat de lijn van een vierdeurs cross-over combineert met de uitstraling van een SUV en de stroomlijn van een sportcoupé. Zowel deze CUPRA Concept Car als de CUPRA e-Racer is tijdens de IAA in Frankfurt te zien op de stand van CUPRA.