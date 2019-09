CUPRA toont Tavascan Concept

2 september 2019 | Na de CUPRA Formentor Concept onderstreept CUPRA zijn visie op elektrisch rijden nog nadrukkelijker met de CUPRA Tavascan Concept. De elektrische coupé-SUV zit boordevol CUPRA-DNA, heeft moderne aandrijflijntechnologie en een sportief design. Met de Tavascan Concept combineert CUPRA de lijnen van een vierdeurs crossover, de stoere uitstraling van een SUV en de gestroomlijnde vormen van een coupé. De CUPRA Tavascan Concept beleeft zijn wereldpremière op de IAA 2019 in Frankfurt.

"In een eerder stadium hebben we de CUPRA Formentor gepresenteerd, die in 2020 zijn opwachting maakt, gevolgd door twee andere high-performance plug-in hybridemodellen. Met deze volledig elektrische CUPRA Tavascan Concept benadrukken we dat sportieve prestaties naadloos samengaan met elektro-aandrijving," aldus CUPRA CEO Wayne Griffiths. De CUPRA Tavascan Concept dankt zijn naam aan een dorpje in de Pyreneeën dat uniek is vanwege het prachtige landschap en de omringende natuur.

Twee motoren (één geïntegreerd op de vooras, de tweede aan de achterzijde) leveren een gecombineerd vermogen van 225 kW (306 pk) dat op alle vier de wielen wordt overgebracht. De CUPRA Tavascan Concept accelereert daarmee in minder dan 6,5 seconden naar de 100 km/u. Maar prestaties in de rechte lijn zijn wat CUPRA betreft maar een deel van het verhaal. De conceptauto heeft een 77 kWh lithium-ion accu die voldoende energie kan opslaan om de CUPRA tot 450 kilometer ver te brengen op basis van de stringente WLTP-testcyclus. De CUPRA die in Frankfurt wordt getoond, maakt gebruik van het MEB-platform van de Volkswagen Group. Omdat het accupack zich in de vloer van de auto bevindt, is het zwaartepunt laag, wat zorgt voor sportieve prestaties.

Uiterlijk kenmerkt de CUPRA Tavascan Concept zich door een sportieve uitstraling. De neus benadrukt zijn elektrische persoonlijkheid met een verlicht CUPRA-logo. De ventilatieopeningen verhogen de efficiëntie: de lucht kan soepel over de carrosserie stromen als de lamellen zijn gesloten of naar binnen worden geleid om de accu's te koelen. De luchtstroom is een cruciaal onderdeel van de CUPRA Concept. De wielkasten herbergen 22 inch lichtmetalen turbinevelgen die de lucht aerodynamisch langs de coupé-SUV verplaatsen, waardoor de luchtweerstand wordt geminimaliseerd. Aan de achterzijde biedt een diffuser niet alleen functionele aerodynamica, maar onderstreept ook het gevoel van prestaties dat standaard bij elke CUPRA is inbegrepen. De sportieve inborst wordt versterkt door de breed uitgestrekte achterverlichting, die de breedte van de auto overspant en het CUPRA-logo herbergt.

De belijning van het exterieur zet zich in het interieur voort. CUPRA heeft het interieur zo ontworpen dat er een perfecte mix van bedieningsgemak voor de bestuurder en comfort voor alle inzittenden is ontstaan. Het interieur van het studiemodel heeft contrasterende leerkleuren, carbondelen en alcantara. Die combinatie geeft de CUPRA Tavascan Concept een hoogwaardige uitstraling.

Diffuus LED-licht begroet de inzittenden bij het instappen. De lederen 3D-kuipstoelen bieden comfort en veiligheid; het zwevende dashboard creëert een gevoel van ruimte. De bestuurder staat een 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel tot zijn beschikking waarop alle relevante informatie is terug te vinden. Dit scherm wordt aangevuld met een 13 inch infotainmentscherm.