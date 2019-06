CUPRA krijgt nieuw hoofdkantoor

20 juni 2019 | Het sportieve automerk CUPRA zet nieuwe stappen. Recent voltooide CUPRA zijn organisatie met de benoeming van het nieuwe managementteam plus een uitbreiding van het team met 50 procent. Deze week heeft het merk het startschot gegeven voor de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor en de transformatie van SEAT Sport naar de CUPRA Racing Factory.

Het nieuwe hoofdkantoor van CUPRA wordt gebouwd naast dat van SEAT nabij Barcelona, gaat een oppervlakte van 2.400 vierkante meter beslaan en doet qua design denken aan een circuitpaddock. Het CUPRA hoofdkwartier, ontworpen door de in Barcelona gevestigde studio Rabassa Arquitectura, wordt opgedeeld in twee verdiepingen en gaat plek bieden aan de sales-, marketing-, inkoop en financiële afdelingen. De bouw van het complex wordt naar verwachting eind dit jaar voltooid, de officiële opening staat begin 2020 gepland.

Aangezien autosport in het DNA van CUPRA verweven is, wordt ook het onderkomen van SEAT Sport, dat momenteel als tijdelijk hoofdkantoor van CUPRA fungeert, verbouwd. Het 16.000 vierkante meter grote complex wordt getransformeerd in de CUPRA Racing Factory. "Dit wordt onze nieuwe autosportworkshop waar de toekomstige raceauto's van CUPRA worden ontwikkeld en gebouwd. De nieuwe CUPRA TCR, die begin 2020 wordt gepresenteerd, is nog in de bestaande setting ontwikkeld. De CUPRA Racing Factory gaat onder andere het debuut van de CUPRA e-Racer in een elektrisch toerwagenkampioenschap voorbereiden," aldus Antonino Labate, directeur strategie, business development en operations van CUPRA.

Naast het nieuwe hoofdkantoor en de CUPRA Racing Factory krijgt CUPRA tevens een aparte ruimte in Casa SEAT, het nieuwe multidisciplinaire kantoor van SEAT in het hart van Barcelona.