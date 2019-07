CUPRA blikt vooruit met volledig elektrisch studiemodel

22 juli 2019 | CUPRA blikt met een volledig elektrische concept car vooruit op de toekomst. Het high-performance studiemodel, dat op de IAA 2019 in Frankfurt wordt onthuld, belooft geavanceerde aandrijftechnologie en een sportief design.

CUPRA geeft zijn visie op de toekomst prijs in de vorm van een exclusief studiemodel dat het silhouet van een vierdeurs cross-over samensmelt met de uitstraling van een SUV en de dynamische lijnen van een sportcoupé. Het is de eerste CUPRA voor de openbare weg die gebruikmaakt van een 100 procent elektrische aandrijflijn.

Uiterlijk onderscheidt het studiemodel zich volgens CUPRA door een mix van unieke lijnen, verfijning en atletische proporties. Het front van de auto zou een uitgebalanceerde mix van esthetische trekken en prestatiegerichte accenten vormen. Elke ventilatieopening zorgt voor extra efficiency om de auto verder te brengen. De elektrische persoonlijkheid van de CUPRA Concept wordt benadrukt door het verlichte CUPRA-embleem dat laag op het front is geposteerd en als blikvanger fungeert.

De achterzijde is gevrijwaard van uitlaten. Daar zorgt de diffuser voor functionele aerodynamica, maar tegelijkertijd wekt hij ook een gevoel van prestatiedrang op. Dat gevoel wordt verder versterkt door de achterverlichting, waarin het CUPRA-embleem is geïntegreerd, die over de volledige breedte van de achterzijde doorloopt.

De CUPRA Concept beleeft zijn wereldpremière in september tijdens de IAA International Motor Show in Frankfurt 2019.