5 EuroNCAP sterren voor Seat Ibiza

6 juli 2017 | De Seat Ibiza heeft de botsproeven van de Europese veiligheidsorganisatie met vlag en wimpel doorstaan en is beloond met de maximale score van vijf sterren. Daarmee treedt het model in de voetsporen van die andere twee belangrijke pijlers onder het merk Seat, de Ateca en de Leon.

Sinds 2016 worden nieuwe auto's door Euro NCAP onderworpen aan aanvullende veiligheidstests, die ook nog eens strenger zijn geworden. Vooral opvallend is hoe goed de veiligheid van de inzittenden in de Ibiza gewaarborgd is. De compacte hatchback scoorde op dat gebied een bijna perfecte 95 procent. Daarbij roemde Euro NCAP ook de kinder- en voetgangerveiligheid en de aanwezige veiligheidssystemen, zoals Front assist inclusief emergency braking system. Dit gebruikt radartechnologie om voetgangers en andere auto's te detecteren en remt vervolgens geheel zelfstandig als er een gevaarlijke situatie dreigt.

Ook heeft de Seat Ibiza niet alleen op de voorstoelen veiligheidsgordels met spankrachtbegrenzers en voorspanners, maar ook op de buitenste zitplaatsen achterin. Bovendien is de Ibiza uitgerust met een derde hoofdsteun en ISOFIX- en Top Tether-bevestigingspunten achterin, een gordelwaarschuwingssysteem voor alle zitplaatsen, zes airbags en een snelheidsbegrenzer. In combinatie met Adaptive cruise control en de DSG-automaat met dubbele koppeling is ook Stop&Go een optie. Met dit systeem remt en accelereert de Ibiza automatisch in fileverkeer.

Wat dat betreft biedt de nieuwe Seat Ibiza standaard al veel meer dan Euro NCAP eist. Hij is onder meer uitgerust met Hill hold control, automatische verlichting, Multi collision braking system, een bandenspanningindicator en dagrijverlichting.