Seat levert miljoenste Leon

29 juli 2019 | Deze week heeft SEAT de 1 miljoenste Leon verkocht sinds de introductie van de huidige, derde generatie uit 2012. Dankzij de 'formula Leon', die de nadruk legt op een combinatie van design en functie, groeide de Leon uit tot het populairste model van SEAT; een rol die hij overnam van de Ibiza, die dertig jaar lang SEAT's nummer 1 was.

De huidige Leon-serie werd door SEAT zelf ontworpen, ontwikkeld en vervolgens geproduceerd in Barcelona. Hij staat op het modulaire MQB-platform van de Volkswagen Groep, dat destijds een investering van 800 miljoen euro vergde en in technologisch opzicht een sprong voorwaarts betekende.

"De Leon, en met name deze huidige modelserie, is een onmisbare pijler onder ons merk. Het is de populairste en meest gewaarde auto onder SEAT-klanten op alle vijf continenten. De Leon is één van de belangrijkste stuwende krachten achter de transformatie van ons concern en heeft een enorme bijdrage geleverd aan het verkooprecord dat in SEAT in 2018 boekte," verklaart SEAT President Luca de Meo. De auto die SEAT heeft veranderd

Het succes van de Leon heeft SEAT's recente historie zowel in commercieel als financieel opzicht veranderd, en zorgde voor een kwalitatieve stap voorwaarts in de perceptie van het merkimago. Bovendien bood de compacte middenklasser SEAT de mogelijkheid om de winstmarge per model te vergroten. Mede daardoor is SEAT vanuit een negatieve financiële positie in 2012 (€ -149 miljoen) gegroeid naar het beste resultaat ooit in de historie van het merk (€ 294 miljoen winst na belasting in 2018). In 2012 verkocht SEAT in totaal 321.000 auto's, nagenoeg hetzelfde aantal dat het Spaanse merk gedurende de eerste zes maanden van dit jaar verkocht (314.300). De afgelopen zeven jaar zorgde de Leon voor een enorme verkoopboost in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de SEAT-verkopen sinds 2012 met respectievelijk 70 en 60 procent toenamen. Tot dusver is in 2019 elke vierde verkochte SEAT een Leon.

Oorspronkelijk leverde SEAT de derde-generatie Leon in drie carrosserievarianten: de 3-deurs, 5-deurs en stationwagon, later gevolgd door de X-PERIENCE. Momenteel is de Leon er als 5-deurs en ruime Sportourer ST - met keuze uit benzine-, diesel- en aardgasmotoren - en als extra sportieve CUPRA.

Weetjes over de Leon: